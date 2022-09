Paro y movilización de municipales: “Estamos un 20% por debajo de la inflación”

Trabajadores de todas las dependencias marcharon al Palacio municipal en reclamo de avances en la paritaria. De no obtener respuestas, podrían seguir las medidas de fuerza.

(Fotos: Qué digital)

En el marco del paro de actividades dispuesto para este jueves, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) protagonizó una movilización al Palacio Municipal para manifestar su descontento con la falta de avances en la negociación paritaria con el gobierno y la necesidad de una recomposición ante el atraso salarial agravado por el proceso inflacionario. “Estamos un 20% por debajo de la inflación“, advirtió su secretario general, Antonio Gilardi.

Las y los trabajadores de todas las áreas municipales concentraron esta mañana en las instalaciones del sindicato, en Moreno y La Pampa y movilizaron por las calles céntricas hacia el Municipio en reclamo de avances en la negociación paritaria con el gobierno de Guillermo Montenegro.

En diálogo con la prensa, el dirigente sindical que encabezó la movilización advirtió que “siguen sin novedades” en torno a la negociación paritaria y adelantó sobre la manifestación de este jueves: “Vamos a ir a reclamar el conjunto de los trabajadores atención por parte del Ejecutivo. Dudo si estará en el palacio y dará las respuestas que corresponden”.

Con respecto a la posible agudización del conflicto, aclaró que la asamblea que dispuso la medida de acción directa pasó a un cuarto intermedio: “Si hoy no tuviéramos una contestación, si no fuéramos atendidos o no tuviéramos una respuesta acorde a lo que necesitan los compañeros municipales vamos a ampliar las medidas y estaríamos convocando una asamblea para el viernes“, advirtió.

Por su parte, enfatizó en la necesidad de una recomposición salarial ya que “con la inflación que se va a acumular en agosto estamos un 20% por debajo de la inflación” y reiteró el rechazo a postergar la actualización salarial para septiembre y noviembre ya que dejaría al sector “muy por debajo de la inflación“.

Es que el conflicto deriva del estancamiento de las negociaciones reabiertas en agosto tal como estaba previsto en el último acuerdo cerrado en mayo.

La reapertura de las paritarias deriva del atraso salarial de las y los municipales: hasta julio la variación salarial alcanzaba un 36% anual mientras, en paralelo, el índica de inflación lo superó ampliamente al llegar a 46,2% en julio.

Entonces, como parte de la negociación, el sindicato pidió que se establezca una recomposición del 20% para el mes de agosto y un 10% a sumar en septiembre. El gobierno, en cambio, propuso que esas cuotas entren en vigencia en septiembre y noviembre.

El gremio en mayo había acordado un aumento del 22% en dos tramos -15% con los salarios de mayo y 7% con los de julio- que se sumó a lo pactado previamente en marzo que implicó un aumento del 14% con relación a lo abonado en enero.