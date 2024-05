Parque Camet: a nueve meses del fallo, preparan un festival contra la entrega de tierras

Desde la Eco Asamblea continúan organizándose ante el avance del sector privado, a pesar de lo impuesto en la condena al gobierno municipal que será revisada por la Corte.

(Foto: archivo / Qué digital)

A casi nueve meses de la condena que recibió el Municipio por el estado de “riesgo ambiental” en el que se encuentra el Parque Camet, y aunque la medida judicial se mantiene en suspenso a la espera de una revisión por la Suprema Corte, desde la “Eco Asamblea” vecinal continúan organizándose ante los últimos avances de clubes privados sobre el sector público y organizaron para el próximo sábado 25 de mayo la segunda edición del festival “A desalambrar”.

La segunda edición de “A desalambrar Parque Camet”, según detallaron, tendrá lugar en las inmediaciones del Polideportivo municipal sin finalizar, sobre las calles La Aurora y Gandhi. La jornada comenzará a las 12 y se podrá disfrutar de bandas y radio en vivo, obras de teatro, feria de ropa, actividades para niños y niñas, gastronomía, opciones veganas como locro, tortas fritas y chocolatada, entre otras propuestas.

En febrero, la comunidad vecinal salió a denunciar un nuevo avance sobre el espacio público luego de registrar la colocación de postes y alambrados sobre una porción de nueve hectáreas, a pocos metros del Polideportivo de Parque Camet que desde hace años espera por el avance de obras para su apertura y funcionamiento.

Pero ese accionar se trató de un ejemplo más de lo que viene ocurriendo en los últimos años con la cesión de tierras a través de permisos precarios a través del Concejo Deliberante que, denuncian desde la Eco Asamblea, se da “en complicidad” con el gobierno municipal mientras los espacios públicos de la reserva forestal se reducen cada vez más, incluso a pesar de lo impuesto por la condena al Municipio.

“Le decimos no a la privatización de la reserva forestal Parque Camet. Queremos que el parque sea público para el disfrute de todxs y no para unxs pocxs que terminan sobreexplotando a la naturaleza, usurpando los territorios comunes, sin importar los daños que ocasionan a la comunidad”, apuntaron en la convocatoria al nuevo festival.

Fue en junio de 2022 cuando la Eco Asamblea presentó un recurso de amparo en la Justicia contra las históricas cesiones de tierras a privados dentro de la reserva forestal, una situación que en los últimos años se intensificó con la cesión municipal a, por ejemplo, el Club de Hockey MDQ 06 en 2021 y el Club El Cañón en 2020, entre otros.

La acción que interpusieron las y los vecinos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 buscaba que se detuviera la entrega de tierras a entidades por medio de la modalidad de permisos precarios y renovaciones pero también que el Municipio comenzara a realizar evaluaciones y estudios ambientales estratégicos con hincapié en la protección del ambiente, teniendo en cuenta la biodiversidad que presenta el Parque Camet, conocido como “pulmón verde”.

Luego de un fallo inicial a favor del Municipio, la condena al gobierno fue dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata el 29 de agosto tras una apelación de la organización vecinal. La resolución contuvo duras críticas contra el accionar del gobierno y los entes descentralizados que intervienen en el manejo del Parque Camet como el Emsur y el Emder. Además, definió que el espacio “se halla en una situación de riesgo ambiental” y planteó diversas exigencias como tareas de reforestación e inclusión de nuevas especies arbóreas, un punto que el Municipio busca cumplir a través de la figura de “padrino forestal” a cargo de una empresa privada.

Pero al poco tiempo, la Cámara concedió un recurso extraordinario solicitado por el gobierno municipal para que el máximo tribunal bonaerense revise la condena que, entre otros puntos, le exige reducir el espacio total cedido a privados a un 15% del total de la extensión en un plazo de cinco años.

LA ESPERA POR LA JUSTICIA Y NUEVAS DENUNCIAS

Como parte de su rol de “contralor”, desde la Eco Asamblea expusieron en los últimos meses los trabajos que inició el Club MDQ 06 de alisado para colocar una cancha de césped sintético de hockey por la cual, advirtieron, “se utilizan detergentes, fungicidas y bactericidas, todos productos que absorbe el suelo y que terminan drenando a las napas, aunque al ser una reserva no deberían echarse esos materiales”, consideraron.

En el marco de esas obras, también denuncian que el club dejó restos de residuos y que, luego de responder a la comunidad vecinal que “los iban a sacar”, terminaron por taparlos.

Además, también denunciaron un posible “arreglo entre clubes” en referencia a Unión y “Juventus” luego de ver a jóvenes con ambas camisetas en el predio que ostenta el Celeste en el lugar: “La cesión la tienen hecha para ellos, no está bien eso porque no pueden arrendar“, consideraron. También manifestaron que el club no realiza mantenimiento sobre sus tierras aunque porque ahí pasa un drenaje que evita que el barrio se inunde: “Plantaron árboles para disimular, pero se murieron todos porque ni los cuidaron”, denunciaron.