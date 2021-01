Parque Camet: continúa el reclamo y las acciones para preservar la reserva forestal

EL IDA Y VUELTA CON BIGUÁ

Luego del conflicto y el posterior acuerdo con autoridades del club Biguá y del Municipio por la extracción de 29 unidades de eucaliptos que se proyectó a fines del 2020, quienes integran la “EcoAsamblea” no recompusieron del todo las relaciones con el club y buscaron asesoramiento para sostener su postura de evitar la tala. En consecuencia, consultaron a Alfredo Antoniucci, propietario del reconocido vivero homónimo, quien a través de un escrito rechazó de plano la extracción de ejemplares sanos del Parque.

Al tomar conocimiento del conflicto, Antoniucci llamó a tener “conciencia” y a “obrar en post de los intereses colectivos y no de particulares“. A continuación, afirmó que, según su concepción, “es mucho más importante cuidar un árbol adulto que plantar uno nuevo que no sabemos si vivirá, sin decir con esto que no es importante plantar nuevos árboles, solo que es menos urgente”.

Además, en cuanto al rol municipal, lamentó que desde los años 90, tras la gestión del “ilustre jardinero municipal don Osvaldo Primavesi”, la Municipalidad “ha ido mermando sus políticas de gestión de espacios verdes“, manifestó y añadió: “Seguimos esperando que alguna gestión de gobierno tome conciencia real del tema”.

“Mi opinión sobre extracción de ejemplares sanos de eucaliptus en el Parque Camet, es totalmente negativa. Únicamente sería aceptable en árboles enfermos o en mal estado“, cerró Antonucci.