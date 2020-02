Pasó de El Rápido a Vía Bariloche, se quejó de las condiciones de trabajo y lo echaron

Asegura que lo echaron junto a otro compañero sin causa y sin siquiera ser indemnizado. “La UTA no me defendió”, acusa.

Mientras a nivel nacional se habla del vuelco de un micro de Vía Bariloche en la Ruta 2 que dejó dos personas fallecidas, en la Terminal de Mar del Plata siguen las irregularidades que vinculan a esa empresa y El Rápido, y tiene que ver justamente -entre otros puntos- con las horas de descanso: semanas atrás, uno de los choferes se quejó por las condiciones de trabajo y cobro en la empresa y lo echaron –asegura- sin causa y sin siquiera ser indemnizado. “La UTA no me defendió”, acusa.

Días atrás, Esteban es chofer y habló ante las cámaras de Telefé Mar del Plata en el marco del conflicto por el traspaso del personal de El Rápido a Tigre Iguazú (Vía Bariloche), Unión Patense y Plusmar. Es que el traspaso no sólo tiene a unas 40 personas en Mar del Plata que no fueron incluidas, sino que además, al menos en el caso de Vía Bariloche, los trabajadores del volante trabajan en condiciones de precarización que, encima, no les permiten denunciar.

“No es que estamos sin trabajo como el personal de tierra, pero nos están pagando como si fuésemos esclavos. Acá no se pagan las horas extras, las horas nocturnas, los francos, los feriados ni se respetan las horas de descanso”, contó en diálogo con Qué digital, Esteban, uno de los dos echados de Tigre Iguazú-Vía Bariloche.

Al respecto, indicó que con El Rápido todas estas cargas eran respetadas “cobrábamos todo, por completo. De lo único que te podías quejar era de los coches que tenían un deterioro importante, pero el resto para nada”, indicó el chofer, ratificando las razones que llevaron a la suspensión de las tres líneas de El Rápido y traspaso provisorio por 180 días a otras empresas.

Pero no sólo eso, sino que además asegura que le inventaron una causa para echarlo: “Nos echaron a mí y a un compañero más. Inventaron que nosotros el cobramos a un pasajero y no le dimos el boleto, lo cual es mentira porque supuestamente el pasajero denuncia que viajó de Pehuajó y Trenque Lauquen el 11 de enero a las 7 de la mañana. Y yo pasé por ahí el día 12, por eso es imposible”, relató.

La causa, según le confirmaron, tiene que ver con su postura contra la empresa: “Nos echaron por política. Me lo dijo el mismo directivo de Tigre Iguazú. Me anunció que estaba despedido de la empresa, le pregunté si era por el boleto y me dijo: ‘No te voy a mentir. Molestás, estás metido en la política y te tenemos que sacar’. Me sacaron a mí y ahora van a ir por otros cuatro compañeros más”, advirtió.

“Está comprobado que lo del boleto es mentira. Esto es más que nada por política, porque yo salí en la tele. Salí en Canal 8 (Telefé Mar del Plata) pero ellos, como tienen poder, impidieron que salga en Telefé. No salió a nivel nacional como sale siempre”, agregó.

Además, al igual que los trabajadores excluidos del traspaso, denuncia que fue desprotegido por la Unión Tranviarios Automotor (UTA): “Al exponer todo esto nos dimos cuenta que no estamos afiliados a la UTA. Ellos dicen que sí, que estamos afiliados y nuestra filiación fue a parar a Tigre Iguazú, allá en Misiones, cuando eso no es verdad porque todas las cartas documento y demás se presentan desde Buenos Aires. Entonces no puede ser nunca. Es una chicaneada de ellos. Seguimos figurando como empleados de El Rápido”.

En cuanto a cómo sigue todo, además de que no descarta presentarse ante el Ministerio, adelantó que judicializará la cuestión: “Le estoy haciendo una demanda penal a la UTA que va a tener que reconocer que no estamos afiliados como empleados de la empresa y que no me defendió, porque esto lo tendrían que haber solucionado ellos”.

Mientras tanto, Esteban quedó sin trabajo y sin siquiera esas módicas indemnizaciones que entregaron las empresas a los empleados que echaron previamente, con el agravante de que tiene que mantener una familia: “No me dieron absolutamente nada. Me echaron sin ningún papel, sin ningún peso. Solamente verbal. Nos mandamos cartas documento pero siguen diciendo lo mismo, que ellos pagan todo, que están al día que no deben nada, que los francos los pagan y nada que ver. Están diciendo que hacen todo lo que no hacen. Yo lo que quiero es seguir trabajando. En esta empresa en la que sea pero yo necesito trabajar”, cerró.