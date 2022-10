Pedro Aznar participó en la audiencia por las petroleras: “La industria es peligrosa”

El reconocido artista expuso como orador particular en la audiencia publica por el “Proyecto Argerich”. “La prosperidad del corto plazo es una ruleta rusa”, cuestionó.

(Foto: archivo / Qué digital)

“¿Qué sabe un poeta de estas cosas?”. Con esa frase el histórico músico Pedro Aznar se presentó este jueves como participante de la audiencia pública que se lleva a cabo en torno al “Proyecto Argerich” de cara a la expansión petrolera proyectada a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata a través de una perforación exploratoria. A través de una poesía leída en tres minutos, el artista calificó a la industria como “anticuada, ineficiente, sucia y peligrosa” y consideró que “la prosperidad del corto plazo es una ruleta rusa con balas de veneno sobre las aguas”.

La audiencia pública sobre el “Proyecto Argerich” que consta –a diferencia del otro proyecto de exploración sísmica que se mantiene judicializado– del desarrollo por parte de la empresa Equinor de una perforación del lecho marino a través de un buque exploratorio para la búsqueda de petróleo se inició este miércoles con las exposiciones de diversos funcionarios nacionales y provinciales y siguió este jueves con la participación de oradores particulares como el caso de Pedro Aznar que habló en la ubicación 198.

De sus cinco minutos permitidos fueron alrededor de tres los que le llevó leer la poesía escrita para mostrar su oposición a los proyectos offshore sobre el mar argentino.

Inicialmente, el artista analizó que lo que “se juega” en estos procesos “son números constantes y sonantes, necesidades urgentes, con hambre, cuentas que no cierran, prosperidad, industria, progreso, un mundo en guerra, un mundo que salió a duras pérdidas del respirador” y preguntó qué tiene un poeta para aportar.

“El poeta sabe de palabras y reconoce con su instinto una mentira, una falacia, una contradicción, sensible como es a lo que se dice sin decir, a lo que miente al omitir, a lo que oculta al mal mostrar, a todo aquello que es, al fin y al cabo, falta de poesía para vivir”, expresó en un tramo y señaló: “El poeta, canario en la mina, alerta que le falta el aire, que morirá con los cardúmenes cuando empiecen vuestas explosiones y que los cielos ya arden de humo fósil”.

Asimismo, dijo querer hablar del “lado oscuro detrás de aquellas cifras” que están “en juego” y afirmó: “La prosperidad del corto plazo es una ruleta rusa con balas de veneno sobre las aguas, una hipoteca de ruina para la única casa que tenemos”. Y calificó a la industria propuesta como “anticuada, ineficiente, sucia y peligrosa”.

También cuestionó que “hay una revolución de energías renovables que el hemisferio norte adopta velozmente mientras exporta una resaca de atraso hacia el sur” y consideró que “progreso no es una riqueza que en la otra punta del hilo crea miseria y contaminación“. Así, apuntó: “Que diga el África si la explotación brutal de sus recursos alguna vez sirvió para levantar a su pueblo de la indigencia. Las cuentas no cierran porque no se toman las decisiones correctas”.

Finalmente, el integrante de la mítica banda Serú Girán expresó con referencia a su primera pregunta retórica inicial: “El poeta no es ingenuo, está indignado, piensan plantar un pozo de negrura espesa como la noche del invierno frente a una costa inmensamente rica en peces, en pueblos pujantes que viven mayormente del turismo, ante bosques plantados trabajosamente árbol por árbol, sobre kilómetros de nada arenosa. Piensa abrir fuego sobre todo eso. Piensan matar la poesía porque, después de todo, la poesía y el poeta qué saben”.



EL PROYECTO

Desde hace meses y más allá de la intervención judicial en Mar del Plata que mantiene frenado el proyecto de exploración sísmica sobre los bloques marinos 100, 108 y 114, el gobierno nacional se muestra confiado con el avance del proyecto que ahora es el centro de la audiencia pública: la perforación del pozo “Argerich 1” sobre el bloque marino CAN 100.

El proyecto en cuestión impulsado por Equinor se centra en realizar tareas de exploración en busca de petroleo con una metolodogía diferente al otro proyecto que sigue frenado judicialmente: en esa primera iniciativa el gobierno autorizó tareas de exploración mediante buques sísmicos, uno de los métodos para la búsqueda de hidrocarburos, pero este otro implica una perforación exploratoria.

Según se desprende de la documentación presentada por Equinor, la perforación del pozo exploratorio “es necesaria para determinar la presencia, naturaleza y volumen de posibles recursos de petróleo y gas dentro del bloque CAN 100”. En caso de encontrar hidrocarburos en cantidades “exitosas”, se prevé que sea “el primer pozo costa afuera en aguas profundas” y proyectan su posterior puesta en producción en un plazo de entre seis y años años.

La profundidad programada para las tareas es de 4.050 metros, lo que incluye una profundidad de agua de 1.535 metros. De acuerdo a la información oficial, la perforación se realizará a través de un buque especializado y de grandes dimensiones que no pasará por el Puerto de Mar del Plata (sí lo harán los buques de apoyo). Además, se prevé que otros dos buques hagan de soporte y le administren recursos en tanto que un helicóptero será empleado para “cambios de personal”.

Inicialmente se proyectaba la perforación para el tercer trimestre de 2022, pero el gobierno estiró los plazos y proyectó que podría realizarse en marzo de 2023. La operación, estiman, durará 60 días.