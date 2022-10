Personal no docente de la Universidad Nacional anunció un paro de 48 horas

La medida de fuerza convocada por el gremio del sector será este viernes y lunes en reclamo de ingreso de personal y en rechazo a “contratos precarios”.

(Fotos: archivo / Qué digital)

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) anunció un paro total de actividades de 48 horas en reclamo de ingreso de personal no docente y en rechazo al trabajo tercerizado en la UNMdP. “La Universidad sigue creciendo, con nuevas carreras y mayor cantidad de estudiantes, pero la planta no docente no, generando saturación y condiciones laborales cada vez más precarias“, denunciaron desde la conducción del gremio mientras que la gestión manifestó “sorpresa” ante la medida de fuerza anunciada y apuntó a la reducción presupuestaria universitaria por parte del gobierno nacional.

El gremio que nuclea a trabajadores y trabajadoras no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) anunció un paro total de actividades que tendrá lugar este viernes y el próximo lunes en reclamo de ingreso de personal no docente y en repudio a las contrataciones “precarias” y “tercerizadas”.

La medida afectaría a áreas no docentes como por ejemplo las oficinas administrativas de las distintas facultades, en el comedor o bibliotecas. Sin embargo, en principio no afectaría el dictado de clases, en función de lo anunciado particularmente por la Facultad de Económicas y la de Humanidades en sus redes sociales.

A través de un comunicado, detallaron que el paro fue resuelto en una asamblea luego de la “gran participación” de trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores de la UNMdP convocados para debatir en torno a la problemática del ingreso de personal a la planta.

Según sostuvo el gremio, mientras la casa de estudios mantiene un crecimiento sostenido en la apertura de nuevas carreras y una mayor cantidad de estudiantes, la planta de las y los trabajadores no docentes no tiene crecimiento y, como consecuencia, genera “saturación” y condiciones laborales “cada vez más precarias”.

En ese sentido, desde APU exigieron la “inmediata” incorporación de personal no docente a través de la cobertura de vacantes y la incorporación de nuevos y nuevas trabajadoras para desarrollar diferentes tareas”. En 2015, según señalaron, la UNMdP contaba con 8.500 estudiantes ingresantes mientras que la cifra, actualmente, asciende a 19.000 sin un aumento significativo en la cantidad de trabajadores y trabajadoras en la planta.

Por último, ratificaron su postura de rechazo en torno a las tercerizaciones laborales que, consideraron, lleva adelante la gestión y que “fueron expresadas en la última paritaria con las autoridades de la UNMdP” además de señalar los “salarios bajos” y la falta de derechos laborales.

LA RESPUESTA DE LA UNMDP ANTE EL PARO

La gestión de la UNMdP, por su parte, manifestó “sorpresa” ante el paro anunciado y habló de “denodados esfuerzos presupuestarios en políticas activas hacia el sector no docente que la Universidad realiza, trabajando para atender situaciones históricas y dar respuestas a nuevas demandas además de proponer iniciativas para el sector“.

Además, la gestión apuntó al contexto de “alta inflación”, medidas económicas y de “reducción presupuestaria” a la Educación en torno al proyecto de Presupuesto 2023 del gobierno nacional, que destinará alrededor de $750.000 millones para el sector universitario. Pese a los recortes, las autoridades destacaron el ingreso a diferentes sectores “que no se corresponden con la cobertura de vacantes” y el otorgamiento de horas extras, entre otras medidas, que se realizaron sin incrementos presupuestarios de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación.

En concreto, para la gestión de la UNMdP, la problemática de ingreso de personal no docente a la planta está ligada a dos cuestiones de fondo de orden más bien técnico y “no político”. A su vez, celebraron iniciativas más recientes como la formación para jurados de concurso que comenzará en noviembre, según prevén, la creación de un programa pre-jubilatorio y la puesta en marcha de una consejería para entornos laborales.