Pese al anuncio de un “paro nocturno” en el interior, habrá colectivos en Mar del Plata

Las empresas de colectivos del interior del país anunciaron un paro patronal que se implementará en los servicios nocturnos en distintas ciudades pero, al menos en Mar del Plata y en otras grandes ciudad, a diferencia de lo que suele ocurrir cuando se anuncian medidas de este alcance, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informaron esta tarde que no se implementará y el servicio será normal.

Este miércoles desde las 22 de este miércoles y hasta las 6 de la madrugada del jueves se llevará adelante en el interior del país una medida de fuerza dispuesta por la federación que nuclea a las firmas del sector para reclamar al gobierno nacional el aporte de una mayor cantidad de dinero a través de subsidios.

El paro patronal fue dispuesto por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), y desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron que en Mar del Plata las empresas encabezadas por Juan Inza resolvieron hasta el momento no adherirse.

Desde la entidad que nuclea de las empresas del interior del país alertaron, además, sobre la posibilidad de no abonar en su totalidad los salarios de junio y el medio aguinaldo en caso de no contar con el aporte de fondos provenientes de subsidios del gobierno nacional. “En caso de no contar con recursos suficientes, los pagos podrían efectuarse de modo parcial y escalonado”, afirmaron a través de un comunicado.