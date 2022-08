Petroleras: ambientalistas expusieron “dudas e interrogantes” ante el juez

Tras la aprobación de los estudios de impacto ambiental complementarios, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras elevó un escrito al juez Santiago Martín.

La tramitación del amparo contra la instalación de las petroleras a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata sumó en los últimos días una presentación realizada por la “Asamblea por un mar libre de petroleras” en la que expusieron “dudas, interrogantes y alarmas” tras la aprobación por parte del gobierno nacional de los estudios de impacto ambiental complementarios presentados por la empresa Equinor con el objetivo de cumplir con las exigencias planteadas por la Justicia. “Nos reaseguran la necesidad de no dar avance a estos proyectos“, apuntaron.

La presentación realizada ante el titular del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, Santiago Martín, se formalizó en los últimos días luego de que el Ministerio de Ambiente de la Nación aprobara el estudio de impacto ambiental complementario de la empresa noruega y expusiera lo realizado para cumplir con el resto de los pedidos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que en junio dejó sin efecto la medida cautelar dictada previamente por Martín -que había suspendido la prospección sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en los bloques marinos CAN 108, CAN 100 y CAN 114– y ordenó una serie de puntos que se deben cumplir para garantizar la realización de las tareas exploratorias.

“Les hacemos llegar nuestra preocupación respecto a la posible e inminente puesta en marcha del proyecto“, señala el escrito presentado ante Martín, que ahora deberá convalidar o no si la documentación presentada por el gobierno nacional responde y asegura todos los requerimientos realizados, de manera cautelar, por la Cámara de Apelaciones para dar luz verde el inicio del proyecto de exploración sísmica para corroborar o descartar la presencia de petróleo, que tiene fecha estimada para octubre.

“Teniendo en cuenta la importancia que se le debe dar a la opinión de la comunidad en relación a la puesta en marcha de proyectos de tal envergadura, que afectarán al ambiente, a la sociedad y a la vida en el mar, nos surgen dudas, interrogantes y sobre todo alarmas que nos reaseguran la necesidad de no dar avance a estos proyectos”, plantearon desde la asamblea ambientalista conformada y organizada en Mar del Plata desde el surgimiento de los proyectos

En ese sentido, volvieron a cuestionar que “no se está garantizando los derechos de acceso a la información ambiental y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, tal cual fueron consagrados en el Acuerdo de Escazú, firmado y ratificado por nuestro país”.

Y acusaron que “no se tiene en consideración” que en la audiencia pública realizada a mediados del año pasado “un 95% de las personas exponentes se manifestaron en contra del avance de la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar”

También cuestionaron las convocatorias realizadas este año para otros dos proyectos -no judicializados hasta el momento-: la exploración sísmica del bloque CAN 102 (a realizar por YPF) y otro proyecto sobre el CAN 100 (bloque marino de 15.012 km2 de superficie ubicado a 315 km de Mar del Plata), pero esta vez no mediante exploración sísmica sino por una “perforación exploratoria”.

“Al igual que en la anterior audiencia pública esta consulta a la ciudadanía no fue debidamente informada, no se brindó información objetiva y completa a la población y tampoco se garantizaron los medios para que los habitantes de los territorios costeros pudiésemos participar plenamente. Fue realizada de manera virtual y con una encuesta cerrada cuyas opciones no permitían manifestar el rechazo al proyecto presentado”, sostuvieron y también denunciaron “irregularidades” en torno a la audiencia pública consultiva realizada en el Concejo Deliberante.

Por otro lado, y como parte de numerosas críticas, también afirmaron que “resulta insuficiente la información referente al tratamiento de residuos, en el caso de los sólidos. “En Mar del Plata no existe al día de hoy un tratamiento adecuado de los residuos ¿Quiénes van a manejar los residuos, los mismos trabajadores encargados del monitoreo? ¿Estarán capacitados y equipados de manera segura? ¿Dónde se depositarán los residuos?”, indican y aseguran: “Asimismo se reconoce la probabilidad de derrames de hidrocarburos, en cuyo caso, una vez producido esto, no será posible reparar el daño ambiental causado, ni sobre el mar, ni la fauna marina, ni tampoco la población”.

En este contexto, el escrito concluye: “Los tiempos corren, las empresas ya están hablando entre sí, dialogando con el Estado Nacional, y en el medio las comunidades que serán afectadas vemos con preocupación que nuestras voces no están siendo tenidas en cuenta. Somos quienes habitamos estos territorios, que también estamos en diálogo con otras comunidades del mundo donde los proyectos offshore han avanzado y el pronóstico es muy negativo. Necesitamos acciones contundentes, necesitamos que fallen a favor de la naturaleza y de las comunidades, porque seremos quienes veremos luego los efectos de la contaminación del mar, del litoral marítimo y nuestras playas del que dependen tantas familias para su sustento”.