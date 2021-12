Petroleras: el rechazo a la exploración sísmica, ante el Ministerio de Ambiente

Greenpeace junto a instituciones como la Asociación de Surf y sociedades de fomento se presentaron ante el área que conduce Juan Cabandié.

(Foto: Gabriel Bulacio / Greenpeace)

La organización Greenpeace, junto a instituciones locales como la Asociación de Surf Argentina y sociedades de fomento, formalizaron una presentación ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el objetivo de emitir su opinión de rechazo a las tareas de exploración sísmica y la potencial explotación offshore de petróleo frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca.

Días atrás, en el marco de la recreación de una torre petrolífera en Playa Grande, desde la ONG habían adelantado que realizarían una presentación formal ante el área que conduce Juan Cabandié, la cual finalmente fue oficializada en los últimos días con firmas como la de la Asociación de Surf Argentina, Jóvenes por el Clima, Surfrider y la sociedad de fomento del barrio Playa Los Lobos.

La presentación la hicieron en el marco del derecho a opinión sobre el proyecto de exploración sísmica, un recurso previsto en la Ley General del Ambiente N°25.675, con el objetivo de complementar las opiniones vertidas en la audiencia pública que se llevó a cabo el 2 de julio, y donde gran parte de las y los oradores se expresaron en contra.

Además, una particularidad de la presentación es que no solo apunta al proyecto de la empresa Equinor que está actualmente suspendido a partir de una presentación de empresarios pesqueros, sino que también busca abarcar a “todos aquellos decretos y resoluciones que otorgan permisos de exploración en los términos de la ley 17.319 para la búsqueda de hidrocarburos” en la costa argentina.

Es decir, enumeraron no solo las zonas de exploración adjudicadas a distintas empresas por ocho años prorrogables a otros cinco en la Cuenca Argentina Norte (CAN) -como YPF y Equinor- sino también a aquellas multinacionales presentes en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO) y la Cuenca Austral (AUS). Así, mencionaron que a partir de las licitaciones realizadas en 2019 que pusieron en juego 45 bloques marinos, 18 ya están concesionados.

Las instituciones firmantes reiteraron que en la audiencia pública, que contó con centenares de expositores, “el apoyo a la protección de nuestras costas fue contundente frente a la rumbo institucional impulsado por el Estado nacional y las corporaciones hidrocarburíferas por expandir la frontera petrolera sobre el Mar Argentino”.

Por otro lado, también hicieron énfasis en la presentación del proyecto de ley de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”, donde el propio presidente Alberto Fernández y el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, se expresaron a favor de permitir en Buenos Aires la industria petrolera.

“Las iniciativas institucionales van camino a profundizar la matriz energética extractivista y fosilista, decidiendo las máximas autoridades federales y provinciales involucradas, en este caso, consolidar y extender el régimen de regalías, plazos en los otorgamientos de permisos, y otros millonarios beneficios impositivos para la explotación petrolera sobre el Mar Argentino, también conocido como “Vaca Muerta bajo el mar””, manifestaron.

Actualmente, desde septiembre el proyecto de exploración en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114 por parte de Equinor permanece suspendido “hasta tanto se reciba respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia”, lo que para Greenpeace es reconocer la existencia de “presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado”.

LA EXPLORACIÓN SÍSMICA EN BUSCA DE PETRÓLEO Y GAS EN EL MAR

En su presentación, reiteran la magnitud de las tareas a realizar en el marco de los distintos proyectos de exploración sísmica, en los cuales un buque explorador arrastra cañones de aire que realizan disparos bajo el agua cada 8 a 20 segundos, con sonidos de alrededor de 250 decibeles para captar la posibilidad de existencia de zonas de riqueza hidrocarburífera.

“El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 dB. Superando los 180 decibeles, se entra en el umbral de muerte“, mencionaron y agregaron que la expansión del ruido puede ser de más de 300 mil kilómetros cuadrados, con todo lo que eso implica para la fauna y para zonas marítimas que incluso están protegidas por ley.

“En suma, la exploración sísmica es el primer paso para la explotación petrolífera en el Mar Argentino. Los derrames petroleros pueden exponer a las costas y todo el ecosistema marino argentino”, advirtieron, una vez más.

En otro apartado, también mencionan cómo aporta el país con este tipo de industrias, de manera directa e indirecta, a la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la crisis climática: “La apertura de estas nuevas fronteras tiene impacto en todo el planeta porque las emisiones de esta actividad se suman a otras emisiones de gases de efecto invernadero del resto del mundo, reduciendo el presupuesto de carbono global del cual dispone el planeta para el aumento de temperatura”, explicaron.

Frente a ello, enumeraron no solo las distintas vértices del impacto que tendría la expansión petrolera en el país y en el ambiente, en términos sociales y ambientales, sino también hicieron foco en los compromisos asumidos por el Estado en materia de conservación del ambiente.

Frente a todo lo expuesto, solicitaron una serie de puntos formales al Ministerio, como que se incorpore y quede debidamente asentada la emisión de la opinión presentada, como también que se emita la declaración de rechazo al proyecto sobre las áreas 100, 108 y 114. También, solicitaron que se readecúen los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.