Petroleras en Mar del Plata: asambleístas y empresarios, a la Defensoría del Pueblo

Los defensores Daniel Barragán y Fernando Rizzi recibieron a representantes de la Asamblea por un mar libre de petroleras y del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas.

(Foto: Asamblea por un Mar Libre de Petroleras)

En el marco de las acciones para visibilizar el rechazo al proyecto de exploración sísmica con el cual el gobierno nacional apunta a buscar combustibles fósiles como petróleo y gas en la cuenca norte del Mar Argentino, frente a Mar del Plata, tanto asambleístas como empresarios de la pesca recurrieron a la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon.

Los defensores Daniel Barragán y Fernando Rizzi recibieron esta semana a tres representantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, conformada en las últimas semanas al tomar conocimiento de la posible instalación de plataformas petroleras a través de la “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)“.

Según expresaron desde la Defensoría, las asambleístas transmitieron su “preocupación” por el proyecto impulsado por el gobierno nacional a desarrollarse por parte de la empresa YPF en sociedad con firmas como Shell y Equinor, ésta última encargada de presentar un estudio de impacto ambiental de las exploraciones sísmicas.

Al respecto, Rizzi y Barragán tomaron conocimiento de las acciones que llevan adelante las organizaciones que conforman la Asamblea para exponer el caso y, además, señalaron algunos de los argumentos para oponerse al proyecto, como por ejemplo informes que sostienen que los accidentes petroleros con derrames serían prácticamente inevitables, con todo lo que ello implica.

En el marco de la agenda en torno a la problemática, quienes también acudieron a la Defensoría fueron los representantes del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), puntualmente su gerente, Darío Sócrate. La reunión, informaron, estuvo centrada en “los efectos nocivos sobre el recurso ictícola, en detrimento de la industria pesquera nacional”.

REITERAN LA PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO AMBIENTAL EN LA PESCA

Al respecto, en los últimos días el Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (CESMAr) y la Asociación Capitanes de Pesca reiteraron su preocupación por el potencial daño que las tareas de exploración sísmica podrían traer a las especies marinas de valor comercial.

En declaraciones radiales, el ingeniero naval del CESMAr, Jorge Tarnovsky, sostuvo que tras la audiencia pública celebrada semanas atrás, el estudio de impacto ambiental presentado al gobierno nacional por parte de Equinor “no sería viable” y pidieron la suspensión de esas tareas a licitar.

Según indicó, desde 2018 el gobierno nacional asigna áreas en la zona a distintas empresas para realizar la búsqueda de combustibles fósiles mediante la exploración sísmica, lo que implica un potente impacto sonoro sobre el fondo marino para detectar la posible presencia de petróleo o gas, con consecuencias en la flora y fauna marina, sobre todo en larvas y zonas de desove (colocación de huevos de peces).

Al respecto, citó que en 2009 hubo un antecedente en el que, en Caleta Olivia, una operación de estas características provocó que “por unos 18 meses la pesca artesanal se quedara sin posibilidades de captura de merluza“.

Frente a ello, reiteraron su rechazo a la forma en que fue presentado el estudio de impacto ambiental: “Es un riesgo demasiado grande y afecta demasiadas actividades para permitir que una empresa (NdR: Equinor) se incorpore con un estudio de parte, que no es un estudio avalado por el Estado Nacional”, planteó.