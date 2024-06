Equinor anunció que no encontró “signos claros” de petróleo en el Pozo Argerich

La empresa petrolera confirmó que a partir de esos resultados detectados en la exploración “el pozo se considera seco”.

(Foto: Adolfo Vento De Urquia / Marinne Traffic)

La empresa Equinor anunció este miércoles que terminaron las tareas de exploración del pozo petrolero Argerich ubicado a 300 kilómetros de Mar del Plata y confirmó que no se encontraron “signos claros” de hidrocarburos por lo que el yacimiento “se considera seco”.

A dos meses de la llegada del buque perforador contratado por la firma noruega -el Valaris DS-17- y en cumplimiento de los plazos originales -pese a que se había autorizado una prórroga hasta fines de julio- Equinor dio por terminadas en los últimos días las tareas de perforación del pozo exploratorio denominado “Argerich-1” en la Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN 100) y este miércoles dio a conocer resultados de las operaciones.

“La operación de perforación se ha completado de forma segura. Aunque hemos podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado signos claros de hidrocarburos, por lo que el pozo se considera seco”, comunicó la compañía noruega, que tenía una porción de participación en el proyecto del 35% junto con YPF (35%) y Shell (30%).

Asimismo, desde la empresa explicaron que en los próximos meses “todos los datos e información recopilados a través de este pozo” y de los estudios sísmicos que se realizaron en otro de los proyectos que se pusieron en marcha meses atrás -sobre las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114– “se analizarán exhaustivamente con el objetivo de aumentar la comprensión del potencial de hidrocarburos en estas áreas”.

El del pozo Argerich era el principal proyecto petrolero offshore en la Provincia de Buenos Aires y el que concentraba la mayor atención de las empresas extranjeras y de un gobierno nacional ávido de obtener divisas para pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa atención radicaba en que ya había registros sísmicos realizados en 3D por YPF en 2006 y 2007, y otros realizados entre 2017 y 2018 por parte de la empresa Spectrum, que determinaron que los datos geológicos adquiridos estimaban “una importante reserva de hidrocarburos” y por eso desde el gobierno proyectaban, incluso, la producción de más de mil millones de barriles.

Además, la expectativa del gobierno había aumentado luego de un descubrimiento de la firma Total en la costa de Namibia, donde encontraron un yacimiento con un potencial de 3 mil millones de barriles y que, según especialistas, es una zona geológica que, hace unos 121 millones de años, estaba “más cerca” de América del Sur.

Según la descripción previa realizada en torno a las operaciones, el proyecto de exploración llevado a cabo en el CAN 100 contempló tras su perforación un “sellado permanente con tapones de cemento” independientemente del resultado de las tareas.

En caso de que se encontraran hidrocarburos en cantidades “exitosas”, se preveía que el Argerich iba a ser “el primer pozo costa afuera en aguas profundas” y se proyectaba su posterior puesta en producción en un plazo de entre 6 y 10 años.

Tras esos primeros resultados, otros dos proyectos exploratorios siguen en marcha: sobre el CAN 102 está en ejecución la exploración mediante bombardeo sonoro a cargo de YPF y en torno al CAN 107 y CAN 109 existe uno a cargo de Shell en instancia de audiencia pública que fue programada para el próximo 3 de julio. Además, también están concesionadas otras áreas como el CAN 111 y CAN 113, a cargo de Total Austral.