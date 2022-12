Petroleras: Greenpeace adelantó que irá a la Corte ante un “retroceso ambiental”

Tras la resolución de la Cámara marplatense de habilitar la exploración sísmica, la organización ambientalista consideró que “vulnera los derechos de los ciudadanos”.

(Foto: archivo / Qué digital)

La organización ambientalista Greenpeace, una de las impulsoras de los amparos, adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que dejó sin efecto la medida cautelar vigente y habilitó la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa para la eventual explotación petrolera. Consideraron que el fallo representa un “retroceso ambiental” y que “vulnera los derechos de los ciudadanos”.

Algunas horas después de conocida la resolución de la Cámara de Apelaciones local que habilitó el desarrollo de la exploración sísmica al considerar que el gobierno nacional y la empresa Equinor cumplieron con los requisitos ambientales que le habían sido requeridos, desde Greenpeace manifestaron su “completo rechazo” a la decisión: “Este fallo es una condena para el mar argentino”, apuntaron.

En ese sentido, y a través de un comunicado, desde la coordinación de la campaña de océanos de Greenpeace denunciaron que con su resolución la Cámara “cede ante las constantes presiones del gobierno y la industria” y consideraron que la medida fue tomada “sin argumentación que la sustente e ignorando deliberadamente los fundamentos presentados que demuestran la afectación directa de esta actividad al clima, el mar, la biodiversidad marina y las comunidades”.

De esta manera, desde la organización adelantaron que recurrirán a las siguientes instancias judicial, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Esto es sólo una etapa dentro de un largo proceso judicial”, consideraron respecto a la resolución conocida este lunes.

Asimismo, dijeron “reafirmar “más que nunca” su “compromiso de continuar para detener la exploración petrolera y haciendo frente al fortísimo lobby empresarial” ya que insistieron en que el proyecto “implica la destrucción de uno de los ecosistemas más relevantes del Atlántico Sur para abultar el fondo soberano de un país rico de Europa”.

Tras diez meses de vigencia de dos medidas cautelares consecutivas que frenaron el desarrollo de la exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata para la eventual explotación petrolera, este lunes la Cámara Federal decidió dejar sin efecto ese freno y finalmente habilitar la actividad al entender como cumplida de manera satisfactoria la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en relación a la evaluación de los impactos de la actividad en la ballena franca austral y la emisión de un diagnóstico “en forma conglobada” del espacio y el tiempo en el que se desarrollará el proyecto “atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” teniendo en cuenta también la proyección de emprender otras iniciativas en la misma zona marina.

Esos habían sido los dos requisitos ambientales que había impuesto la Cámara meses atrás y que el juez de primera instancia, Santiago Martín, había considerado como incumplidos en su fallo emitido el mes pasado que mantuvo la suspensión hasta ahora de la denominada “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, uno de los tres proyectos de expansión petrolera a la costa bonaerense (además del Argerich-1 y el CAN 102) impulsados por el gobierno nacional junto a empresas petroleras extranjeras.