Petroleras: gremios y sectores portuarios, contra la “demora judicial”

El Consocio Portuario, empresas y sindicatos volvieron a manifestarse a favor de la extracción de hidrocarburos costa afuera y piden celeridad a la Justicia.

(Foto: archivo / Qué digital)

Sindicatos y distintos actores portuarios como el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata volvieron a manifestarse a favor de la extracción de hidrocarburos offshore y reclaman celeridad de la Justicia para resolver en torno al freno que impide la realización de tareas de exploración sísmica por parte de petroleras a 300 kilómetros de la costa.

La “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas Can 108, Can 100 y Can 114)”, uno de los tres proyectos de expansión petrolera a la costa bonaerense (además del Argerich-1 y el CAN 102) impulsados por el gobierno nacional junto a empresas petroleras extranjeras, permanece frenado judicialmente a partir de los distintos amparos presentados a lo largo del año.

Actualmente, se aguarda la resolución de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménes de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que el titular del Juzgado Federal n°2 de Mar del Plata, Santiago Martín, considerara por segunda vez que la empresa noruega Equinor y el gobierno nacional no cumplieron con las garantías ambientales y administrativas para la aprobación del mismo.

En ese marco, mientras sectores ambientalistas sostienen su rechazo a las tareas de exploración sísmica y a la potencial explotación offshore, otros como sindicatos y la propia administración del Puerto reclaman el avance del proyecto.

Es que insisten en que las tareas de exploración sísmica para determinar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo marino “no tienen riesgo ambiental” y que “con esta dilación en la resolución de medidas cautelares, tramitadas en tribunales federales, Mar del Plata y la región se pueden perder una oportunidad histórica“.

El pedido, además, se enmarca en que en todos los casos, el principal puerto logístico ya sea para el intercambio de tripulación o el abastecimiento de los buques sísmicos o exploratorios que trabajarán costa afuera es el Puerto de Mar del Plata.

“Desde el puerto local y mayoría de industrias, empresas y gremios de distintos rubros reclaman que se atiendan los argumentos que los especialistas aportaron para brindar certezas y garantías de este proyecto exploratorio y el abierto llamado para que no se deje pasar una oportunidad única e inigualable que podría significar un cambio profundo en la matriz productiva de Mar del Plata y la región”, insisten.