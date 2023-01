Marcha y festival a un año del “Atlanticazo” en rechazo a la expansión petrolera

Asambleístas y organizaciones realizaron una serie de actividades para exponer que el proyecto en la costa marplatense “no tiene licencia social”.

(Fotos: Qué digital)

Desde hace un año, cada día 4 del mes, la Asamblea por un mar libre de petroleras encabeza junto a diversas organizaciones y en distintas ciudades, acciones de “difusión y resistencia” contra la expansión del proyecto petrolero a las costas bonaerenses. Este miércoles, a un año de la primera y multitudinaria movilización que denominaron “Atlanticazo”, volvieron a protagonizar una jornada de protesta en Mar del Plata mientras avanzan los tres proyectos impulsados por el gobierno nacional junto a empresas extranjeras. “Las ganancias se la llevan los mismos de siempre”, advirtieron.

La extensa jornada de protesta comenzó a las 16, con un “abrazo al mar” en Playa Bristol y más tarde una concentración en la Rambla. A las 18 comenzó la movilización que pasó por la Diagonal Alberdi y llegó hasta el Monumento a San Martín, donde además de distintas intervenciones artísticas se presentaron bandas locales como la Willington o La cultura está en el barrio hasta horas de la noche. El Atlanticazo en Mar del Plata contó además, con la participación de personalidades como el músico Pedro Aznar, de conocida postura de rechazo.

Las organizaciones -principalmente de izquierda y no alineadas al gobierno nacional- que formaron parte de la convocatoria estuvieron encabezadas por la Asamblea por un mar libre de petroleras, quienes en un comunicado volvieron a manifestarse contra de lo que calificaron como un “plan ecocida de transformar nuestros territorios en nuevas zonas de sacrificio al servicio de un capitalismo global en decadencia“.

Con respecto a este primer aniversario del “Atlanticazo” en Mar del Plata -y con acciones en distintos puntos del país, como por ejemplo en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Capital Federal- aclararon que durante más de un año y medio realizaron numerosas acciones de “difusión y resistencia de manera autogestiva”, con el fin de visibilizar su postura con respecto al proyecto extractivista.

“Mientras tanto, a espaldas del pueblo, se tejieron acuerdos bochornosos entre el gobierno, las corporaciones petroleras, grupos de empresarios locales, las burocracias sindicales, los medios de comunicación hegemónicos y la corporación judicial, para avanzar en la entrega del mar y de los territorios costeros. Con los recursos del Estado han desplegado una fuerte propaganda pro petrolera para intentar convencernos de los supuestos beneficios”, cuestionaron sobre lo sucedido en los últimos meses.

En torno a esa propaganda oficialista que defiende el proyecto bajo la premisa del “desarrollo y derrame económico local, con miles de puestos de trabajo”, contrapusieron que la explotación petrolera offshore, según la asamblea, es una actividad “altamente costosa, riesgosa y contaminante” que, además, no contribuirá a la “pobreza estructural cada día más profunda”.

“Nos plantean una transformación productiva de la ciudad que afectará el ambiente y profundizará la desigualdad social. Los territorios arrasados por la industria petrolera son la clara evidencia de que las ganancias se la llevan los mismos de siempre y a las comunidades sólo nos quedan derrames, basureros petroleros, contaminación del agua y del aire, destrucción de los ecosistemas y de las economías regionales y despojo”, expusieron.

Asimismo, cuestionaron el rol del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación al considerar que “garantizaron las declaraciones de impacto ambiental que necesitan las empresas” y descreen de los controles ambientales que puedan realizarse a 300 kilómetros de la costa una vez que se concreten las exploraciones y la posterior explotación.

Por último, calificaron de “falsas” las distintas instancias de consulta no vinculantes llevadas adelante por el gobierno para cada uno de los proyectos bajo el objetivo de cumplir con la necesidad legal de establecer mecanismos de “participación” ciudadana: “Se utilizan como instrumento administrativo para avalar la entrega de los bienes comunes, incumpliendo el Acuerdo de Escazú”, plantearon.

“Sostenemos la decisión de seguir resistiendo en la calle y también con acciones judiciales, en unidad con todos los territorios que resisten a la voracidad extractivista. No daremos marcha atrás en la defensa del mar, porque si la industria petrolera se instala lo único que se va a derramar es contaminación ambiental e injusticia social”, cerraron el comunicado previo a este nuevo Atlanticazo en Mar del Plata.

Cabe aclarar que los proyectos del gobierno nacional frente a la costa de Mar del Plata todavía se encuentran en fases exploratorias, algunos mediante bombardeos sísmicos y otros mediante perforaciones en el lecho marino, antes de avanzar en una instalación de plataformas offshore a unos 300 km de la costa bonaerense tal como ya se realizan hace años en la Patagonia.

Esas tareas exploratorias fueron las que estuvieron frenadas por la Justicia, aunque particularmente las del proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas Can 108, Can 100 y Can 114)”.

Al respecto, tras el freno que impusieron los distintos amparos y el aval que terminó dando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en las últimas horas se conoció que habilitaron la feria judicial con el objetivo de que la Cámara resuelva si acepta el recurso extraordinario presentado por quienes se oponen, en busca de que la causa tenga intervención de la Corte Suprema.

Los otros dos proyectos por los que apuesta el gobierno, el pozo exploratorio Argerich-1 y la exploración sísmica en el CAN 102, continúan con sus respectivos pasos administrativos: el primero con su aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y el segundo con la reciente realización de una audiencia pública.