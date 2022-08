Petroleras, nuevo estudio ambiental: para Greenpeace, “tiene graves falencias”

La organización ambientalista, impulsora de uno de los amparos, reclamó la anulación de la nueva resolución del Ministerio de Ambiente.

(Foto: archivo / Qué digital)

La organización Greenpeace, una de las impulsoras del amparo contra la instalación de petroleras a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, cuestionó la nueva resolución del gobierno nacional que en las últimas horas aprobó los estudios de impacto ambiental complementarios presentados por la empresa Equinor con el objetivo de cumplir con las exigencias planteadas por la Justicia para poder iniciar el proceso de exploración sísmica.

Tal como informó Qué digital, este lunes el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 7/2022 del Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié, aunque en este caso la misma está firmada por Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación y también asesora presidencial.

En esa resolución, no solo se aprueba el estudio de impacto ambiental complementario de la empresa noruega, sino que también se da testimonio de lo realizado para cumplir con el resto de los pedidos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que en junio dejó sin efecto la medida cautelar dictada previamente en el Juzgado Federal N°2 local que había suspendido la prospección sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en los bloques marinos CAN 108, CAN 100 y CAN 114 y ordenó una serie de puntos que se deben cumplir para garantizar la realización de las tareas exploratorias.

Conocida la resolución, desde la organización Greenpeace volvieron a cuestionar al gobierno nacional. “Esta presentación por parte del Ministerio de Ambiente tiene graves falencias que la vician de inconstitucionalidad, con lo cual debería ser anulada”, refirieron respecto al estudio de impacto ambiental complementario que sostiene cómo se prevén reducir los impactos acumulativos de la exploración sísmica y los cambios impulsados por la Administración de Parques Nacionales.

“El informe de impactos acumulativos y sinérgicos que presentó Equinor es aprobado, pero no acompaña la resolución; tampoco los documentos citados son de acceso público. Por otra parte, desde el Ministerio instan a la empresa de capitales noruegos a articular con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, lo que da cuenta que existe una correlación entre la exploración sísmica y los varamientos de mamíferos marinos”, acusaron.

En ese marco, desde la organización ambientalista plantearon que la resolución “representa un atropello sobre los derechos y sobre el patrimonio natural, el Mar Argentino” al tiempo que cuestionaron que “no cumple con los preceptos del Acuerdo de Escazú: participación pública, transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía”.

Respecto a los pasos a seguir, firmaron que “la protesta pública continuará, ya que la expansión de la extracción y producción de combustibles fósiles afecta al ambiente, agrava la crisis climática y representa una amenaza a los derechos humanos y de las generaciones futuras”.

Y señalaron que ahora esperan la decisión del titular del Juzgado N°2 de Mar del Plata, Santiago Martín, respecto a los nuevos estudios aprobados por el gobierno teniendo en cuenta que tras la intervención de la Cámara de Apelaciones la tramitación del amparo y el control de los ordenado por los magistrados volvió al juez original.