Petroleras: una concentración en la Cámara contra “los apremios de Equinor e YPF”

Tras la habilitación de la feria judicial para avanzar con la continuidad de los amparos en torno a la exploración sísmica, asambleístas vuelven a cuestionar a la Justicia.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que se habilitara la feria para que el Poder Judicial continúe con el tratamiento de los recursos que cuestionan la autorización para la exploración sísmica de petroleras en el lecho marino a 300 kilómetros de la costa bonaerense, este miércoles asambleístas volverán a concentrarse en las inmediaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que aún debe resolver si acepta o no recursos extraordinarios.

A principios de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata decidió dejar sin efecto la medida cautelar que -a partir de los amparos presentados por distintos sectores en 2021- mantenía frenada la prospección sísmica, tareas de exploración de hidrocarburos a cargo de la empresa noruega Equinor y autorizadas por el gobierno nacional.

Desde entonces, se sucedieron distintas presentaciones. A fines de diciembre ambientalistas habían elevado nuevos recursos en busca de llevar las actuaciones habilitadas por la Cámara rumbo a la Corte Suprema, el próximo -y último- paso judicial.

Se trató de presentaciones que tanto la empresa internacional como el gobierno nacional respondieron en los últimos días para hacerse escuchar y pedir que los camaristas no hagan lugar al pedido y ratificar la habilitación para la exploración de hidrocarburos en la costa bonaerense.

Desde la Asamblea por un mar libre de petroleras que mantiene su oposición al proyecto afirmaron que la habilitación de la feria para resolver los recursos próximamente es una “decisión tomada a partir de los apremios de las petroleras Equinor e YPF“, y cuestionaron: “Cuando se trata de favorecer la puesta en marcha de proyectos extractivistas, los plazos se aceleran“.

En ese marco, siguen insistiendo en que la exploración petrolera “no tiene licencia social” y anticiparon que volverán a concentrarse desde las 9 de este miércoles en las puertas de la Cámara, ubicada en Diagonal Pueyrredon y Belgrano: “Tanto el gobierno nacional como la Justicia Federal actúan aceitando los mecanismos de un Estado que ha decidido entregar los bienes comunes a la depredación capitalista“, apuntaron.

Así, tanto el gobierno nacional (como la empresa y distintos gremios que se expresaron a favor de las tareas) como quienes se oponen al proyecto permanecen a la espera de que la Cámara declare admisible el paso hacia la Corte Suprema o bien considerar que no cumplen con los requisitos para llegar al máximo tribunal y dejarles como última opción la de presentar a un “recurso de queja” ante Corte.

Cabe mencionar que el proyecto en cuestión, “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, es el único de los tres en marcha que fue judicializado y frenado en esa instancia. Los otros dos, las exploraciones del CAN 102 y del pozo Argerich-1, siguen su curso administrativo.