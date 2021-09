Petroleras: una nueva movilización en Mar del Plata, con críticas a la política local

La Asamblea por un Mar libre de Petroleras llevó adelante una nueva movilización para visibilizar su rechazo al proyecto de explotación hidrocarburífera.

(Fotos; Qué digital)

El rechazo a la posible exploración sísmica y la posterior instalación de plataformas petroleras para la extracción de hidrocarburos frente a la costa de Mar del Plata continúa y este viernes se llevó a cabo una nueva movilización en la Rambla, donde además apuntaron contra el “silencio absoluto” de la política local al respecto.

El Monumento de los Lobos Marinos fue nuevamente el escenario en el que organizaciones ambientalistas y políticas de izquierda junto a la Asamblea conformada en repudio al proyecto impulsado por el gobierno nacional llevaron adelante diversas actividades de visibilización que concluyeron con una movilización a la Municipalidad.

Según explicaron en un comunicado, meses atrás presentaron tanto al gobierno de Guillermo Montenegro y al Concejo Deliberante notas para que consideren declarar a Mar del Plata “ciudad libre de explotación petrolera” en rechazo al inicio del proyecto extractivista. Sin embargo, lamentan que la respuesta fue “el silencio absoluto del intendente y los distintos bloques”.

De la misma manera, insisten en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible no autorice las tareas proyectadas a la empresa Equinor en el marco de la “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, expediente que aseguran debería tener novedades en los próximos días. Asimismo, a nivel general plantean la necesidad de “retrotaer” las licitaciones otorgadas a corporaciones petroleras en el Mar Argentino.

Además de la asamblea, el Partido Socialista local había presentado un proyecto a través del cual buscaban que desde el Concejo se establezca una “comisión de estudio y análisis” al respecto. “No entendemos cómo esto no está en la agenda pública”, remarcaban días después de una audiencia pública de tres jornadas en las que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible escuchó apreciaciones sobre los polémicos proyectos extractivistas denominados.

Para las y los integrantes de la asamblea, el proyecto “pone en riesgo a todo el ecosistema marino”, y al igual que cámaras empresariales, manifestaron que “impactará negativamente sobre la pesca, el turismo y las actividades deportivas, recreativas y socio-culturales de nuestra comunidad”, reivindicaron.

Días atrás, desde la organización Greenpeace difundieron una simulación de un posible derrame de petróleo en la Cuenca Argentina Norte, hecho que según la Universidad Nacional del Centro será “inevitable”. La simulación muestra cómo, la costa de Mar del Plata sería fuertemente impactada, con todo lo que eso implica para la biodiversidad y las actividades productivas.