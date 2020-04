Piden donaciones para una rescatista de animales que perdió todo en un incendio

El “Refugio de Blanca”, ubicado en Camet, quedo en ruinas. Vecinas, vecinos y otros rescatistas activaron distintos medios para asistirla a ella y a los perros sobrevivientes.

(Foto: Refugio de Blanca)

“El refugio de Blanca”, ubicado en Parque Camet, este jueves quedó en ruinas tras un incendio en el cual la mujer -que también vivía ahí- perdió todo y donde murieron siete de los perros que asistía. Inmediatamente vecinas, vecinos y otros rescatistas organizaron una campaña solidaria y activaron distintos canales para recibir donaciones con el objetivo de brindar asistencia a una mujer que siempre está al servicio de los animales.

El incendio afectó casi en su totalidad la vivienda de Blanca Melo y donde funcionaba el “Refugio de Blanca”. Ante esta situación, otros activistas iniciaron una campaña de donaciones para poder ayudar a la mujer con alimentos, ropa de abrigo y materiales para empezar la reconstrucción del lugar. Por ejemplo, en el transcurso del día un vecino le donó su casilla rodante para que tenga un techo donde dormir.

Las donaciones se pueden acordar comunicándose al 223 – 502 3094 o al 223 – 6207 012. Además se puede depositar dinero en una cuenta del Banco Provincia o a través de Mercado Pago. Todo tipo de ayuda, por más mínima que parezca, es importante para una persona que perdió todo.

“El Refugio de Blanca” se encuentra cerca del predio del Club Independiente. La casa también era el lugar donde vivía Blanca, que se dedica a la protección de animales en riesgo, con más de 100 perros a cargo. En el incendio murieron siete animales que no pudieron escapar de las instalaciones. “No pude salvar a los perritos que quedaron adentro. Se prendió todo, el fuego no me permitió entrar”, relató la rescatista en un vídeo que filmó mientras las llamas consumían todo lo material.

En el transcurso del jueves, otros rescatistas colaboraron con el traslado de algunos perros e iniciaron una campaña solidaria para ayudar en este difícil momento. “Se dio en tránsito y adopción a varios perritos con la autorización de su nana Blanca. Algunos de los perritos del Refu, cuentan con madrinas, quienes se encargarán de los mismos también”, comunicaron a través de redes sociales.

Y en este sentido agregaron: “Nuestra prioridad, es velar por el bienestar de Blanca y de todos los perritos. Ellos son muy importantes para nosotros y amerita toda una responsabilidad, por lo que no se los va a dar por dar, no teniendo control de ello. Es muy compleja la situación”.

“En este momento la necesidad es total, pero necesitamos organizarnos. Hoy irían de la Municipalidad que la van a ayudar a levantar, pero según los bomberos lo que quedó en pie se va a derrumbar porque no sirve nada. Y para juntar donaciones necesitamos conseguir un lugar“, indicó Graciela, una de las rescatistas.

Por último, quienes están llevando adelante esta tarea solidaria señalaron: “Necesitamos a quienes nos puedan donar cuchas, es muy importante. Asimismo estamos gestionando la adopción directa, estable y con seguimiento de perritos del Refu. Por favor, quienes puedan brindarle un hogar, abriles su corazón y cobijarlos no duden en escribirnos o comunicarse a los números de contacto. Necesitamos de todos ustedes. Les pedimos de su colaboración y paciencia”.