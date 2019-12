Piden partidas presupuestarias exclusivas para terminar los polideportivos

Desde Acción Marplatense solicitaron que, ante la prórroga de la presentación del presupuesto, se incluya una partida especial. Desde el gobierno aseguran que tienen “interés genuino” en terminarlos.

(Foto: archivo / Qué digital)

A través de un proyecto de comunicación, desde Acción Marplatense buscan que el gobierno incluya en el presupuesto que presentará tras la prórroga, partidas presupuestarias especiales para terminar los polideportivos de los barrios Centenario y Félix U. Camet. Desde el gobierno, ratificaron que tiene “interés genuino” en finalizar las obras paralizadas durante los últimos cuatro años.

Ante la inminente presentación del presupuesto, una vez asumidas las nuevas autoridades y aprobada la prórroga para concretarla, desde AM buscan a través del Concejo Deliberante que el intendente Guillermo Montenegro acceda a incorporar dentro del presupuesto una partida exclusiva para finalizar las obras en los polideportivos.

Al respecto, Horacio Taccone, flamante concejal de AM e impulsor del proyecto, señaló: “La construcción de los polideportivos barriales constituyó un esfuerzo de planificación con el Plan Estratégico, que estableció la necesidad de crear nuevas centralidades en la ciudad. Así como nosotros tomamos la decisión de iniciar los cinco polideportivos, también fue una decisión municipal no continuar con las obras necesarias para la apertura. El municipio recibió una partida de diez millones de pesos que no se utilizaron en los polideportivos”.

“Por todo esto es que desde Acción Marplatense, ante la prórroga solicitada para la presentación del presupuesto 2020, consideramos que es el momento propicio para solicitar al Departamento Ejecutivo que incluya en dicho presupuesto las partidas necesarias para que los polideportivos de Camet y Centenario abran sus puertas a todos los vecinos y vecinas”, finalizó el edil.

“ESTAMOS EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES”

Ante esta situación, quien se expidió este miércoles fue el nuevo titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación, Andrés Macció, quien ratificó el compromiso del Ejecutivo para retomar las obras. Anunció que los recorrerán para buscar las “soluciones” pertinentes.

“Eso se puso desde la primera charla que tuve con Guillermo. El trabajo social del Emder en los barrios para él es clave. Él habló mucho tiempo conmigo de ese tema”, dijo y anunció que recorrerá el Polideportivo del barrio Centenario.

“Es un tema en que el intendente claramente está pensando en toda su política barrial. Desde la primera reunión que tuve con él me lo transmitió. El interés es genuino y estamos en la búsqueda de buscar soluciones. Después de las visitas haremos los informes y la presentación correspondiente”, cerró el flamante funcionario.