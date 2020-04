Piden que se garantice la continuidad pedagógica de la “Secundaria con Oficios”

A diferencia de la educación primaria y secundaria, el programa destinado a adultos no continuó con las modalidades impuestas en medio del aislamiento obligatorio.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La educación es una de las actividades afectadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional para contener el avance del coronavirus. Sin embargo, aunque en otros niveles se garantizó la continuidad pedagógica con otras modalidades, no ocurrió lo mismo con el programa de Secundaria con Oficios, y organizaciones sociales piden que se active el programa y se garantice su contuidad a pesar de la cuarentena.

Ante el inicio de la cuarentena general, tanto la educación primaria y la secundaria, ambas dependientes de la Provincia de Buenos Aires, garantizaron la continuidad de los ciclos lectivos más allá de no tener clases presenciales. No obstante, aseguran que no se siguieron las mismas pautas con uno de los programas que lleva adelante el gobierno provincial para garantizar el acceso a la educación y a una salida laboral de los adultos como es Secundaria con Oficios.

En los barrios, el programa resulta una oportunidad para muchos y su discontinuidad afecta sensiblemente. Por eso desde Barrios de Pie presentaron una carta a la directora de la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Agustina Vila, y a la directora de Educación de Adultos, Silvia Vilta.

“Consideramos fundamental que el Estado provincial garantice el ejercicio del derecho a la educación, promoviendo una efectiva inclusión, para lxs miles de estudiantes que se encontraban cursando en el programa hasta el segundo cuatrimestre del 2019. Ya que se trata de una población socialmente vulnerable, perteneciente a los sectores populares, históricamente excluidos”, manifestaron.

Las organizaciones sociales cumplen un rol importante en el programa, ya que además de la articulación, muchas veces brindan el espacio, las maquinarias, herramientas y materiales necesarios para el dictado de clases del Programa en los barrios populares de la ciudad.

Secundaria con Oficios es un programa destinado para la educación de adultos, con el objetivo de que no sólo terminen la educación obligatoria, sino que además puedan formarse en algún oficio a lo largo de los tres años de cursada.

Ante esta situación, exigieron a las autoridades la continuidad de los cargos en la totalidad de las comisiones en funcionamiento hasta el segundo cuatrimestre de 2019 para Tutores Socio-laborales e Instructores, así como la designación de docentes propuestos por las organizaciones para la cobertura de los cargos de las 5 materias del Primer Cuatrimestre del ciclo lectivo 2020 en cada una de las comisiones.