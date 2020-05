Piden retomar la totalidad de las atenciones en los centros de salud municipales

Desde CTA de los Trabajadores señalaron que “en general no hay atención de las especialidades” y repararon en que “son lugares de referencia indiscutidos en los barrios “.

Con el foco puesto en el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de Salud municipales (CAPS) en el marco de la pandemia del coronavirus, desde la CTA de los Trabajadores expusieron el malestar de vecinos y vecinas al plantear que desde el inicio del aislamiento no cuentan con la atención de distintas especialidades, por lo cual consideran que el servicio de atención es “insuficiente”.

“El aislamiento social, preventivo y obligatorio trajo aparejado una merma de las prestaciones de los CAPS y del CEMA (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias) que, de no restablecerse adecuadamente, pone en peligro el acceso a la salud”, afirmaron desde la central de trabajadores.

Y plantearon que el Ejecutivo municipal definió en ese momento “reducir su funcionamiento a los casos sospechosos de coronavirus y atención urgente”.

“Durante las primeras semanas de aislamiento se evitaba el ingreso a los edificios y ante síntomas compatibles con coronavirus, la atención era derivada al SAME. Esta situación se mantuvo las dos primeras semanas, pero la necesidad de atención de cuestiones del orden sanitario preventivo y social no se hicieron esperar. Al punto que muchos trabajadores y trabajadoras de los CAPS solicitaron a principios de abril retomar la atención, que hoy, a casi dos meses de aislamiento social, no se ha restablecido en su totalidad“, sostuvieron desde la CTA.