Plasma: un primer estudio revela que su aplicación temprana garantiza una “evolución favorable”

El gobierno bonaerense analizó la evolución de 272 pacientes con coronavirus que realizaron el tratamiento. La letalidad global alcanzó el 26,1%.

Ante el avance de la pandemia de coronavirus, el gobierno de la provincia de Buenos Aires compartió el primer estudio del país sobre la evolución de pacientes a quienes se les aplicó plasma para tratar la enfermedad. Según informaron, se analizó la evolución de 272 casos de covid-19 internados en hospitales bonaerenses y tratados con plasma de personas que superaron la enfermedad.

En ese marco, los primeros datos difundidos indican que la letalidad total alcanzó el 26,1% y la primera conclusión a la que llegaron los investigadores tras la evolución de cada caso es que la “aplicación temprana” del plasma aporta anticuerpos, por lo que aumentan las posibilidades de una evolución favorable.

El primer estudio sobre el uso de plasma de convalecientes en pacientes con covid-19 observó la letalidad en 272 pacientes moderados y graves, internados en hospitales de la Provincia de Buenos Aires. Según indicaron, como resultado cuantitativo se obtuvo una letalidad total del 26,1%. En el análisis, quienes realizaron la investigación concluyeron que la “aplicación temprana” de esa sustancia que aporta anticuerpos garantizaría “mayores posibilidades de lograr una evolución favorable”.

El estudio estuvo a cargo de investigadores del Ministerio de Salud bonaerense y médicos de hospitales provinciales y fue publicado en la Revista Medicina Buenos Aires. Se trata del primer artículo científico publicado en todo el país sobre la temática de uso de plasma de pacientes recuperados en personas internadas con diagnóstico grave.

En este sentido, la investigadora principal, Soledad González, explicó que “se trató de un estudio multicéntrico observacional” sobre 272 pacientes que ingresaron entre el 15 de mayo y el 1 de julio en hospitales de la Provincia por covid-19. Según detalló, todos fueron incluidos, previo consentimiento, en un programa de acceso al plasma de convalecientes “con el objetivo de analizar letalidad y factores de riesgo independientes y evaluar la evolución favorable”.

Para el análisis se dividió a los pacientes en cuatro subgrupos: 100 internados en piso con neumonía y/o requerimiento de oxígeno; 87 ingresados en unidades de terapia intensiva (UTI), 56 en UTI con requerimiento de ventilación mecánica y 29 en UTI con ventilación mecánica y shock séptico (infección diseminada). La letalidad total a los 28 días, es decir, si se toma a todos los pacientes analizados fue del 26.1%: fallecieron 71 de los 272 casos analizados.

En cambio, si se analizan los subgrupos por separado, la letalidad varía: 14% entre los internados en piso (pacientes leves); 18.4% entre los ingresados a UTI; 44.6% entre los internados en terapia intensiva con ventilación mecánica; y 55,2% entre en los más graves, ubicados en el cuarto grupo quienes además de requerir ventilación sufrieron shock séptico.

A su vez, el estudio detalla que se registró una “evolución favorable” tras la administración del plasma en el 81.4% de los pacientes internados en piso, en el 70.9% de los que estaban en unidades de terapia intensiva, en el 39.6% de los ingresados en UTI con ventilación mecánica y en el 27.6% de los internados en terapia con ventilación mecánica y shock séptico.

Cabe aclarar que el uso del plasma a nivel Provincia de Buenos Aires no está enmarcado mayoritariamente en un ensayo clínico sino que los pacientes son tratados en base al protocolo de acceso extendido elaborado para que más personas con enfermedad aguda puedan recibir este tratamiento en hospitales que no participen inicialmente en algún ensayo clínico, con la idea de que se cree un registro nacional que permita la monitorización de los resultados. Por ese motivo, estos primeros resultados más allá de aportar datos de relevancia y significativos, no implican que la eficacia y seguridad del uso de plasma como tratamiento para la enfermedad de coronavirus esté comprobada.