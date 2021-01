Playa Serena: tras el robo a un enfermero, suspenden la atención en el centro de salud

El trabajador de la salud fue apuntado en el pecho con un arma. “La sala no va a abrir hasta que no haya guardia policial”, advirtieron desde la sociedad de fomento.

Un enfermero que se desempeña en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Playas del Sur, ubicado en el barrio Playa Serena, sufrió un violento robo mientras trabajaba este sábado, luego de que un hombre le apuntara en el pecho con un arma para robarle dinero y sus pertenencias. Como consecuencia de esta situación, las autoridades vecinales decidieron suspender la atención en la sala en tanto se garantice la presencia policial.

El hecho ocurrió este sábado en el centro de atención ubicado en el barrio Playa Serena cuando el enfermero, que se encontraba solo en el CAPS -no había ni policía ni ambulancia en ese momento-, abrió la puerta tras el sonido de timbre y fue abordado por una persona, quien le apuntó con un arma en el pecho para robarle dinero y sus pertenencias. Ante este acontecimiento de inseguridad, y mientras no se disponga de personal policial las 24 horas en la sala de salud, el centro de salud permanecerá cerrado.

“Hace mucho tiempo que se viene reclamando para que la sala de Playa Serena tenga la guardia de un efectivo policial las 24 horas. Solamente contábamos con presencia policial de noche, y la excusa para que no estén todo el día es que a diez metros se encuentra la comisaría, pero claramente es necesario”, expresó la presidenta de Asociación Vecinal de Fomento Serena, María Inés Benítez, en diálogo con Qué digital.

En ese sentido, la vecinalista consideró que “hoy podríamos haber perdido la vida de un profesional” y recordó que los reclamos en relación a la inseguridad no son nuevos en el barrio. Por ese motivo, las autoridades vecinales decidieron suspender la atención en el centro de salud, en tanto haya garantías para que el personal desempeñe sus tareas.

“La sala no va a abrir hasta que no haya guardia policial. Se tuvo que llegar a esta situación cuando hace tiempo venimos planteando que es necesario que se encuentre personal de seguridad porque, muchas veces, a la sala acuden familias con conflictos y allí se juntan las partes y la presencia del efectivo policial es necesaria para persuadir la situación, entre otros muchos acontecimientos”, expuso Benítez, quien agregó: “Esto se debería solucionar de forma inmediata ya que la sala no puede permanecer cerrada porque estamos en temporada y en un contexto de pandemia”.