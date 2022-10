Vecinos en alerta por movimientos de arena húmeda en balnearios de la zona sur

Aseguran que frenaron la actividad de palas mecánicas a partir de la intervención a la Policía ecológica en la zona del Alfar y de Faro Norte.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En la previa de cada temporada de verano, los balnearios que concesionan diferentes playas de la ciudad comienzan a realizar movimientos de arena para acondicionar los espacios para comercialización de sombra a través de carpas o sombrillas pero, en ocasiones, las intervenciones exceden lo permitido y así lo denunciaron en las últimas horas vecinos y vecinas de la zona sur organizados en el Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur: afirman que frenaron excavaciones en la zona sur con intervención de la Policía ecológica.

El primero de los hechos relatados sucedió en los últimos días en Faro Norte, puntualmente en el espacio costero ubicado entre los balnearios Mariano, Marbella y Honu Beach donde, con una pala mecánica, estaban quitando arena mojada y trasladándola al sector de carpas.

Al observar la situación -incluso a través de las cámaras del reconocido sitio Estado del Mar– integrantes del Observatorio radicaron la denuncia y en el lugar se hizo presente personal de la Policía Ecológica y un inspector municipal.

“El privado fue citado en Obras Privadas del Municipio y también en la Delegación del Puerto. Las obras se paralizaron. Por la magnitud de la obra no creemos que dejen todo como está. Toda la ensenada esta siendo intervenida”, advertían desde el espacio vecinal.

El segundo de los hechos relatados por el espacio comunitario sucedió este sábado en el balneario Bocas del Toro, ubicado sobre el límite sur del barrio Alfar, en la Ruta 11 a la altura de calle 10. Allí, según mencionaron, frenaron las tareas de una pala mecánica que trabajó durante horas en el lugar.

Nuevamente en el lugar hubo una intervención a la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Provincia y, al ser exigidos los permisos de obra por parte de los agentes, desde el espacio advirtieron que “se constató que no existe ningún permiso que respalde el tipo de movimiento de arena realizado in situ”, ya que -señalaron- estarían habilitados por la Municipalidad solo para hacer movimientos de arena seca y no del espacio intermareal como estaba sucediendo.

Desde el espacio, en consecuencia, volvieron a cuestionar las tareas de fiscalización de la Municipalidad de los permisos que otorga. Esos movimientos -manifiestan- son lo que terminan limitando el sector público a un espacio intermareal, de arena húmeda, mientras que el sector de abundante arena, termina siendo el arancelado, “dejando una franja de arena de playa baja con condiciones supeditadas al movimiento de pleamar y bajamar“, advirtieron y consideraron que es una situación que “podría corregirse fácilmente” sial momento de concesionar espacios se realizara una división “perpendicular a la línea de ribera marítima”.