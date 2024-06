Polo Constructora: protestas y unas 230 familias estafadas que esperan respuestas

Las familias denunciantes siguen buscando visibilizar su situación. Advierten que a algunas de ellas se les acaba el contrato de alquiler y quedarán en la calle.

(Foto: Qué digital)

Los cientos de familias que denuncian estafas por parte de la empresa Polo Constructora siguen intentando visibilizar la situación que atraviesan luego de haber destinado sus ahorros a una casa prefabricada que nunca les llegó: protestaron este martes en la Municipalidad en busca de respuestas y apoyo del gobierno.

En las últimas semanas empezó a darse a conocer la situación que atraviesan familias que adquirieron viviendas en la empresa marplatense Polo Constructora y que dejaron de obtener respuestas de sus adquisiciones al punto tal que la firma “cerró las persianas”.

Así, cada vez se fueron sumando más familias al reclamo, comenzaron a organizarse y se presentaron ante la Fiscalía de Delitos Económicos, la UFI N°10 a cargo de David Bruna, donde se tramita una causa en torno a unas 80 de las 230 familias que calculan fueron estafadas.

“Somos más de 230 familias calculamos las damnificadas. Todos tenemos diferentes contratos pero se asemeja la cantidad de plata que invertimos. Somos un grupo bastante grande que estamos tratando de manifestarnos lo que más se pueda para que nos den una respuesta“, explicó a Qué digital Estefanía, una de las damnificadas, desde las escalinatas de la Municipalidad.

Es que este martes se concentraron en Luro e Yrigoyen y esperaban poder reunirse con funcionarios municipales para pedirles apoyo en función de sus competencias, por ejemplo, en la búsqueda de respuestas en lo que respecta a las habilitaciones de la empresa. “Vinimos a pedir apoyo y respuestas“, mencionó.

Las familias necesitan respuestas urgentes no solo por lo que implica haber invertido capital que actualmente no saben dónde está, sino también porque para muchas de ellas significaba la posibilidad de tener su vivienda propia, dejar de alquilar y no quedar en la calle. Por el momento, la investigación judicial está atravesada por la recolección de denuncias, documentos y sin personas imputadas.

“Somos muchas personas, muchas familias a las que se les termina el contrato de alquiler, que quedan en la calle. Hay niños, personas jubiladas que ya entregaron todos sus ahorros de toda la vida, que no la pueden volver a juntar y se quedan en la calle. Nos metimos en este plan porque todos estamos alquilando y hoy la situación de alquiler, además, está muy difícil. Confiamos en la empresa y nos estafaron“, lamentó.

Mientras tanto, si bien la empresa bajó las persianas, aseguran que los responsables de la misma están en la ciudad y aguardan que la Justicia defina medidas contra ellos. “Vamos a seguir en la lucha, no vamos a parar porque somos muchísimas familias“, advirtieron.

Días atrás, la abogada de las familias, Rebeca Sánchez, afirmaba que en total la empresa consta de tres sociedades debidamente constituidas desde 2019 y que desde 2020 operan en la venta de viviendas de construcción en seco. Los incumplimientos contractuales, si bien trascendieron en las últimas semanas, afirman que llegan hasta el 2021.

¿Cómo era el contrato? Desde la constructora se fijaba al momento de la celebración del contrato un plazo de tres meses para la construcción de la platea y otro para ensamblar la casa y realizar la entrega final. Sin embargo, cientos de familias no recibieron nada a pesar de haber pagado millonarias sumas por sus viviendas y esperan amparo de la Justicia.