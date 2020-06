Por el fin de semana, intensifican los controles en los accesos a Mar del Plata

En vísperas del Día del Padre, las autoridades municipales y de Seguridad insisten en que todo aquel que intente ingresar a Mar del Plata sin habilitación no podrá hacerlo.

(Foto: Prensa MGP)

En un fin de semana particular por la presencia del feriado del Día de la Bandera y el Día del Padre a celebrarse este domingo, las autoridades municipales y de Seguridad intensifican los controles en los diferentes accesos a General Pueyrredon ante la vigencia de la cuarentena y para prevenir “el ingreso” del coronavirus por los retenes. El intendente Guillermo Montenegro reiteró: “No vengan porque no van a poder entrar“.

En la continuidad del aislamiento en todo el país, y sobre todo ante la relativa cercanía con el área de mayores contagios como lo es el AMBA, desde el Municipio y el Ministerio de Seguridad continúan llevando adelante fuertes controles para evitar el ingreso de personas que no tengan habilitación o lleguen para “pasar el fin de semana” a la ciudad.

Tal como lo viene haciendo en las últimas fechas que hasta antes de la pandemia eran una excusa para pasar unos días en Mar del Plata, el intendente insistió en su pedido de que se cumpla con el aislamiento y no intenten hacerlo.

“Los controles en los ingresos siguen siendo muy estrictos porque no podemos correr el riesgo de que el virus entre en nuestra ciudad, por eso les pido a todos que no vengan a Mar del Plata porque no van a poder entrar. Sigamos siendo responsables que cada vez falta menos“, escribió el jefe comunal en sus redes sociales.

Quien en las últimas horas también se expresó al respecto y estuvo presente en algunos de los controles fue el secretario de Seguridad municipal, Darío Oroquieta, quien insistió en que todo aquel que intente llegar a la ciudad sin permiso, no podrá hacerlo.

Asimismo, Manino Iriart, coordinador regional del Ministerio de Seguridad de la Provincia, también se refirió a la imposibilidad de ingresar a otras ciudades en medio de este contexto: “Seguimos teniendo que explicar que debe haber una situación de fuerza mayor para entrar a nuestras ciudades. Es decir se debe tratar de una circunstancia que no se puede evitar y que tampoco se pueda prever”.