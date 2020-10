Por el momento, no habrá paro de colectivos de la UTA

El gremio ratificó la medida de fuerza nacional luego de no llegar a un acuerdo con los empresarios, pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

Si bien no hubo acuerdo salarial, al menos por el momento no habrá paro de colectivos en Mar del Plata y en todo el país tal como había anunciado la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el marco de la negociación salarial: no hubo acuerdo con las empresas, pero el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. El 20 de octubre volverán a reunirse.

Este miércoles, el gremio de choferes que a nivel nacional conduce Roberto Fernández llevó adelante una nueva reunión paritaria con las cámaras empresariales del sector en las que, más allá de avances puntuales, no llegaron a un acuerdo salarial concreto.

Tal es así que desde el gremio, tal como habían advertido y ratificado en la previa, se preparaban para concretar un paro de colectivos en Mar del Plata y en todo el país de corta distancia y por 48 horas.

Sin embargo, por el momento la medida de fuerza a nivel nacional no se hará efectiva luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, la cual fue acatada con el gremio.

“Frente a una nueva dilación de la negociación salarial, UTA ratificó la medida de fuerza por 48 hs, y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria”, indicaron desde el gremio a través de las redes sociales.

Más allá del compromiso de pago de $10.000 a cuenta de la futura escala salarial, el gremio y las empresas volverán a reunirse el 20 de octubre a la espera de definir una nueva actualización de los haberes de los trabajadores del volante.