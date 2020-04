Posada del Inti: malestar porque Sedronar deja sin cobertura a nuevos ingresantes

A una semana de haber abierto el nuevo dispositivo en el marco de la pandemia, desde la comunidad terapéutica lamentaron la decisión oficial y sólo podrán atender con obras sociales.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El positivo balance que trazaban las autoridades de la comunidad terapéutica “Posada del Inti” respecto a la primera semana de funcionamiento del nuevo dispositivo de internación creado en el marco de la pandemia del coronavirus se vio empañado en las últimas horas a partir de una decisión que deja desampareados a nuevos ingresantes: según expusieron, la Secretaría de Política Integrales sobre Drogas (Sedronar) definió, por el momento, no brindar cobertura a quienes entraron en tratamiento en estos días ni a futuros ingresantes, lo cual deriva en que la institución sólo pueda atender a aquellos que cuenten con obras sociales.

Después de mucho trabajo y dedicación, finalmente en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus “Posada del Inti” logró abrir su nuevo dispositivo de abordaje de las adicciones en el Paraje San Francisco, donde las personas ingresan por 14 días y comparten un espacio aislado del resto de los usuarios lo que permite a la institución monitorear la posible aparición de síntomas de Covid-19 y una vez concluido dicho periodo y descartada la presencia de infección, sumarse al dispositivo tradicional.

Cuando desde la comunidad terapéutica trazaban un positivo balance de la primera semana, una “novedad desalentadora” se interpuso en el camino: la Sedronar no brindará cobertura -a través de becas- a los nuevos ingresantes en tratamiento.

“El grupo inicial de usuarixs están siendo acompañados por nuestro equipo interdisciplinario, cumpliendo aislamiento social preventivo y no se han detectado casos sospechosos de COVID-19″, contaron desde Posada del Inti sobre el primer grupo que se sumó al nuevo dispositivo. Pero rápidamente lamentaron: “Nos anoticiamos recientemente de que la Sedronar ha definido no brindar cobertura a estos ni a futuros ingresantes por el momento”.

En este marco, desde la institución expusieron quedar posicionados “en la incómoda situación de poder ofrecer prestación solo a aquellxs que cuentan con cobertura privada de salud, algo que se aleja del espíritu de esta acción y del espíritu de la institución en sí misma: ofrecer ayuda profesional a todxs aquellxs que le precisen”.

“Ante la enorme demanda de tratamiento que hemos venido recibiendo desde anunciado el dispositivo, solo podemos responder que no estaremos a la altura de dicha demanda por la sencilla razón de que no podemos tomar decisiones ni cumplir el rol que le corresponde al Estado”, señalaron a través de una comunicación y expresaron que su responsabilidad “es evitar generar falsas expectativas al no poder sostener aquello que se ofrece”.

A partir de esta situación de no contar con la cobertura del Estado para el respaldo de los ingresantes, desde la institución comunicaron que por el momento a aquellos que necesiten ayuda para el tratamiento de consumo problemático de drogas los seguirán atendiendo a través del el Whatsapp 223-5288777, en el horario de 9 a 19, aunque repararon en que solo será para quienes cuenten con obras sociales y prepagas.

“Esta situación nos desagrada enormemente, dado que el ADN institucional refiere a otra cosa. De todas formas seguiremos trabajando con toda la predisposición del mundo para poder dar atención a los que más lo necesitan y no tienen recursos, siendo un acompañante activo de las políticas publicas”, lamentaron.