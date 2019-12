Postres Balcarce: asambleas de trabajadores por nuevos incumplimientos de la patronal

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras haber establecido un procedimiento preventivo de crisis y a pesar de haber evitado despidos de personal, los trabajadores de Postres Balcarce denuncian un nuevo frente de conflicto con la patronal por numerosos incumplimientos que tienen que ver con el salario de noviembre, el aguinaldo y el bono obligatorio de cinco mil pesos. En la búsqueda de respuestas, realizarán asambleas informativas en las sucursales desde este sábado.

Meses atrás, los trabajadores de la reconocida pastelería habían acordado, en solidaridad con la patronal, aceptar las reducciones horarias en el marco de una profunda crisis que atraviesa la firma para, mediante el establecimiento del procedimiento preventivo de crisis a instancias del ex Ministerio de Producción y Trabajo, evitar el despido de personal. Sin embargo, ese esfuerzo realizado por los trabajadores para mejorar el presente de la empresa no les impidió sufrir otros incumplimientos en vísperas del comienzo del nuevo año.

Según señaló Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio en diálogo con Qué digital, el conflicto se desató tras una serie de incumplimientos, encabezados por la falta de cobro de los salarios del mes de noviembre al día.

“Ya está terminando diciembre y no cumplió con el pago que tenía que hacer efectivo antes de que venza el plazo del aguinaldo. No pagó los sueldos de noviembre, no paga el aguinaldo, y no dice cuándo lo va a pagar”, describió.