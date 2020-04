Postres Balcarce: preocupación y denuncias por falta de pago de los sueldos

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio puntualizaron que aún no se abonaron los salarios de marzo y la incertidumbre se extiende a los de abril.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de un conflicto que se mantiene desde fines del año pasado, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata manifestó la preocupación que existe en Postres Balcarce, ya que la empresa no pagó hasta el momento los salarios de los trabajadores correspondientes al mes de marzo al tiempo que la incertidumbre se extiende a qué ocurrirá con los sueldos de abril, también teniendo en cuenta el cierre de las sucursales durante la cuarentena obligatoria vigente.

Desde el sindicato expresaron el malestar teniendo en cuenta que no es la primera vez que la empresa se atrasa en el pago de los sueldos, en este caso agravado por la situación que se presenta en torno a la cuarentena por el coronavirus.

Según explicaron, hasta el momento no se abonaron los sueldos de marzo a los trabajadores y “tampoco se sabe qué va a pasar con el mes de abril que no abrieron sus puertas”.

“La empresa no pagó los sueldos del tercer mes del año siendo que los empleados trabajaron 20 días, pero sus salarios no aparecen hasta el momento y crece la incertidumbre”, expresaron desde el sindicato y señalaron que, en el marco de la crisis por el coronavirus, la empresa se inscribió para ser beneficiaria de los anuncios en materia de asistencia laboral realizada por el gobierno nacional.

“Levantaron recaudación los 20 días, vino la cuarentena y desaparecieron”, denunció el secretario gremial del gremio mercantil, Darío Zunda.

Según explicaron desde el gremio, la empresa concurrió al Ministerio de Trabajo de Provincia y planteó no contar con dinero para hacer frente a los sueldos de marzo al tiempo que informaron haberse inscripto en el “programa de asistencia al trabajo y la producción” lanzado por el gobierno nacional para empresas afectadas por la cuarentena.

“Habían asegurado que el dinero de los trabajadores iba a estar para la semana pasada pero no pasó nada, le aceptaron los papeles para poder cobrar los subsidios del Estado. Pero los empleados no entienden cómo no aparecen sus salarios si la empresa facturó los primeros 20 días de marzo“, expresaron desde el sindicato.