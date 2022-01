Preocupación en la pesca en Mar del Plata por una “relajación” de los protocolos

Gremios portuarios pidieron la intervención del Estado ante la negativa de las patronales de realizar testeos y garantizar conexión a internet con fines sanitarios.

Gremios portuarios elevaron en las últimas horas una nota a la sede local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con el objetivo de solicitar una audiencia con las patronales en búsqueda de retomar la política de testeos ante la vigencia de la tercera ola de coronavirus y, también, para solicitar de la implementación de conexión a internet en los buques principalmente con fines sanitarios.

La “relajación” de los protocolos es una constante en distintos ámbitos de la sociedad pero puntualmente en la pesca es una cuestión que atraviesa a las patronales y que trajo en las últimas horas reclamos por parte de gremios como el Sindicato Conductores Navales (Siconara), Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo.

Según se desprende de la presentación, las entidades empresarias de la actividad pesquera se niegan y dilatan la posibilidad de realizar testeos por PCR antes del embarco y a su cargo, como también de garantizar servicio de internet a bordo para “acceder a consultas virtuales con profesionales médicos”.

Todo surge a partir de una actualización de los protocolos, pero apuntan a “mejorar” la atención del personal embarcado. “Estamos pidiendo internet a bordo no solo para los que tengan covid-19 y hacer un seguimiento, sino también para quienes tienen otras patologías crónicas. Ya hay varios barcos que lo tienen, sobre todo en el sur”, explicó Daniel Flores, referente del Siconara Mar del Plata.

Según sostuvo, en principio se realizaba el PCR previo al embarque, dependiendo el largo de las mareas: “En los congeladores era uno por salida, en el fresquero era una vez al mes o cuando subía un relevo, y ahora directamente solo proponen llevar tests rápidos a bordo para chequear”.

La situación, explican, también tiene que ver con alcanzar cobertura de la aseguradora de riesgos del trabajo, sobre todo a partir de los cambios en los protocolos a nivel nacional: “Ahora que los contactos estrechos no los reconocen, cuando vos te contagías todavía sí“, recordó.

“Por eso pedimos que los hisopen antes de subir, así corroboramos que cuando uno embarca no está con covid-19”, dijo y explicó que en buena parte de la flota, sobre todo los poteros que partieron a la zafra del calamar, ya no hicieron PCR antes del embarque.

Por otra parte, más allá de otras medidas acordadas como lo fue el no superponer las tareas de estibadores, armadores y obreros navales, Flores aseguró que la tercera ola de contagios también golpea al sector: “Mucha gente se contagió. Estamos continuamente convocando personal para los relevos, pareciera mucho más contagiosa que la cepa anterior. Por ejemplo, hoy tuvimos que salir a buscar personal para cuatro tripulaciones. Los fresqueros todavía no salieron en su totalidad. Están esperando a que bajen todos estos contagios”, señaló.

Además, entre las negociaciones vinculadas al protocolo, aseguró que ya habían llegado a un acuerdo con las cámaras empresariales por los aislamientos. Según indicó, ya no hay hoteles disponibles en Mar del Plata por la oferta turística y las empresas deben hacerse cargo de buscar un alojamiento alternativo para cumplir con el aislamiento o bien llegar a un acuerdo con la tripulación para cumplirlo a bordo. Lo cierto es que actualmente cuando una persona manifiesta síntomas, a partir de la muerte de Manuel Quiquinte, los barcos vuelven a puerto y reciben atención primaria.

“Cuando los casos empezaron a subir nos dimos cuenta que nadie cumplía con los protocolos y que estaba todo sujeto al libre albedrío, también con el plan de vacunación, porque hay gente que todavía no completó el plan de vacunación aunque no sea obligatorio para trabajar. Necesitamos medidas que aseguren a los trabajadores que cuando se embarcan no están contagiados de covid-19 o que eventualmente con un caso a bordo tengan un seguimiento y control de la ART”, cerró.

