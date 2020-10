Preocupación por las condiciones edilicias y falta de agua en el Penal de Batán

Desde el Frente de liberadas y liberados Movimiento Evita denunciaron que otra vez hay sectores sin agua y que aún no fue reparado un sector en el que se desmoronó una pared.

(Fotos: Frente de liberadas y liberados Movimiento Evita)

La preocupación por las condiciones edilicias en las que se encuentra el Complejo Penitenciario de Batán volvió a ser expuesta por familiares y allegados a detenidos y detenidas, quienes una vez más señalaron que un sector se quedó nuevamente sin agua -tal como ya ocurrió semanas atrás- al tiempo que expusieron que aún no se iniciaron tareas en un sector de la Unidad Penal Nº15 en el que la semana pasada se desmoronó una pared.

La situación fue denunciada por el Frente de liberadas y liberados Movimiento Evita. Por un lado, manifestaron la semana pasada se desmoronó parte de una losa en un taller de producción que no se encontraba en funcionamiento de la Unidad Nº 15, y aún no fue reparada. “El hecho ocurrió el 7 de octubre, y una semana más tarde, sigue sin ser enmendado”, plantearon y así manifestaron que pese a que no se registraron heridos “preocupa la precariedad de las instalaciones“.

Por otro lado, desde el Frente volvieron a denunciar que un sector volvió a quedarse sin agua, tal como ocurrió semanas atrás en la Alcaidía, conocida como la Unidad Penal Nº44. “La bomba de agua que se averió el 10 de septiembre no contó con las reparaciones adecuadas y nuevamente dejó de funcionar”, señalaron.

En este sentido, manifestaron que “el estado estructural que reviste la unidad sigue preocupando” y remarcaron que “a pesar de los múltiples intentos por mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad por parte del activismo judicial, organizaciones de derechos humanos y los propios detenidos, aún hoy los tratos crueles, inhumanos y degradantes continúan y se agravan con el tiempo“.

Desde el Frente de liberadas y liberados Movimiento Evita consideraron que “el deterioro creciente de las instalaciones somete a las y los internos al agravamiento en sus condiciones de detención” y repararon en que actualmente en el complejo se encuentran unas 1214 personas detenidas. “Teniendo en cuenta el cupo judicial de 780 detenidos fijado pericialmente se obtiene que los niveles de superpoblación rondan el 155%“, denunciaron.

Asimismo, también hicieron referencia a que a partir de la pandemia del coronavirus “otros aspectos vinculados a las condiciones de detención se han recrudecido”. “Es urgente la articulación en mesas de diálogo en las que participen no sólo funcionarios judiciales y autoridades penitenciarias sino también representantes de las personas privadas de la libertad y de las organizaciones de derechos humanos locales, a fin de aportar soluciones integrales“, solicitaron.