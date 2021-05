Proponen crear una reserva natural y reutilizar espacios privatizados en la zona sur

En medio del conflicto con el balneario “Manantiales”, la Asamblea Luna Roja propone que se recuperen espacios en desuso y abandonados por el privado en torno al arroyo Lobería.

El Arroyo Lobería, entre las UTF "Arroyo Lobería" y "Playa Bonita" (Foto: archivo / Qué digital)

Mientras se mantiene el conflicto en torno al balneario Manantiales Club de Mar por el avance sobre el espacio público y la ocupación del espacio en la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, desde la Asamblea Luna Roja dieron a conocer un “proyecto comunitario” que apunta, a través de la creación de una reserva natural en torno al arroyo Lobería, a resignificar espacios abandonados y en desuso de la unidad turística fiscal, y allí generar “lugares de encuentro generadores de conciencia social y ecológica” para el resguardo del espacio público.

Luego de lo que fueron las irregularidades descubiertas, denunciadas y penalizadas en el balneario Luna Roja, desde la Asamblea continúan en la búsqueda de garantizar el acceso al espacio público en los alrededores del arroyo Lobería, esta vez apuntando a mejorar la accesibilidad y el uso de sectores de la Reserva Paseo Costanero Sur que hoy son ocupados por el balneario privado.

En los últimos días desde la Asamblea dieron a conocer los detalles de un proyecto a través del cual apuntan a crear una “reserva natural” en el sector costero del kilómetro 540 de la Ruta 11, el cual incluye intervenciones para lograr finalmente obtener una bajada pública y abrir espacios a la comunidad, hoy abandonados y concentrados por Club de Mar.

“La comunidad de Chapadmalal se ha visto, desde los orígenes de las privatizaciones, excluida de los espacios de la Reserva, especialmente los ubicados en torno a la desembocadura del arroyo Lobería, ubicada entre las UTFs “Arroyo Lobería” (Manantiales Club de Mar) y “Playa Bonita” (Luna Roja). Desde hace décadas, los balnearios Manantiales Club de Mar y Luna Roja han profundizado un modelo de apropiación del espacio, en un carácter privatizador y excluyente, llegando en el caso de Manantiales a dejar sin ningún acceso, servicio o carácter publico al sector”, reseñaron.

Según señalaron, los pilares del proyecto de “Reserva Natural Arroyo Lobería” apuntan a ejes sociales, educativos y de preservación. Y aspiran a que allí se puedan realizar actividades tales como deportes y recreación, foros y debates, talleres y exposiciones, tareas de interpretación arqueológica y paleontológica, y acciones de formación en cuestiones ambientales, legales y de preservación del espacio.

Para concretar el uso público de la Reserva, dividieron los terreno a abordar en siete nodos, empezando por la bajada pública a la playa por la cual ya tuvieron conflictos con el concesionario de “Manantiales”.

Los otros seis espacios están ubicados de forma contigua a la bajada pública de Luna Roja, hoy cercados y en parte abandonados por el concesionario de Club de Mar, y los cuales -aseguran- podrían ser utilizados para garantizar los servicios y espacios públicos vigentes en la Ordenanza Nº 21524 de la licitación, y también abrir el espacio a la comunidad.

Puntualmente, enumeraron esos espacios son la iglesia abandonada ubicada sobre la ruta, una cancha de fútbol que estaría en desuso al igual que el sector de baños públicos y un área de estacionamiento. Otro de los espacios a “recuperar” es un área que aseguran es utilizada como basural en medio del Paseo Costanero y, también, la ribera y la cascada del arroyo. Según plantearon, frente a los incumplimientos reiterados de la concesión a cargo de Rivan S.A., se podrían “reutilizar y rediagramar” dichas áreas con los fines sociales, educativos y de preservación.

Por ejemplo, aseguran que la construcción de la iglesia ubicada sobre la ruta, la cual incluso tiene un agujero en el techo, “se utiliza como basurero desde más de 20 años” y sostienen que la misma puede ser un espacio destinado a “conferencias, cursos, asambleas y diversas actividades vinculadas a la formación y educación”.

De la misma manera, por ejemplo, advirtieron que el área de la cancha de fútbol, un espacio de concreto, “se encuentra en estado de abandono, ya que a pesar de encontrarse cerrada al publico, la concesión privada tampoco la utiliza”.

LA BAJADA PÚBLICA Y LA CASCADA DEL ARROYO LOBERÍA

Entre las principales áreas a recuperar para el acceso público en el proyecto se encuentra la reclamada bajada pública y el acceso a la ribera y a una cascada ubicada en la Reserva Forestal.

“Como es de conocimiento público, Manantiales Club de Mar, además de no contar con ninguna instalación pública de las requeridas en la licitación, no cuenta tampoco con una bajada pública a la playa”, manifestaron desde la Asamblea y plantearon que la misma debe ubicarse en el “flanco noreste” del balneario, entre el Camping del Emder y el área privatizada, sobre la cual, aseguran, la bajada pública no interfiere en absoluto.

En cuanto a la ribera del arroyo Lobería que cruza la reserva, aseguran que se trata de un sector “de alto valor ecosistémico”, que incluso contó con el abordaje de trabajos de biólogos del Conicet como Germán García y Nicolás Chiaradía. Pero también, apuntan al patrimonio paleontológico de la zona, evidenciado en trabajos de arqueólogos como Mariano Bonomo y Carlos Quintana.

En su traza, además, el arroyo atraviesa una cascada y repararon en el valor cultural de la misma: “Encontramos en este espacio la reconocida cascada del arroyo Lobería, un elemento del patrimonio natural y cultural identitario de la comunidad de Chapadmalal y que forma parte del recuerdo de generaciones de turistas visitantes de la zona”, y repararon en que su libre acceso es una de las cuestiones que están judicializadas y que “avanza en tribunales muy favorablemente para subsanar derechos de incidencia colectiva”.