Prorrogan el plazo para completar el trámite de ingreso a la Universidad Nacional

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Ante la inquietud y consultas de diferentes estudiantes que ingresaron este año en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y que aún no pudieron finalizar el trámite de ingreso, desde la Secretaría Académica informaron que estos alumnos y alumnas tendrán tiempo de terminar el proceso hasta el 31 de mayo.

Esta decisión se dio con el objetivo de no afectar el desempeño actual en las carreras. Es por eso que los estudiantes que comenzaron a cursar en la UNMdP en este ciclo lectivo y que no pudieron finalizar el trámite ya sea completando el formulario de ingreso o la presentación de todos los requisitos solicitados (foto y certificado de finalización de estudios secundarios) tendrán tiempo de hacerlo hasta el 31 de mayo.

Desde la Universidad Nacional mencionan que más allá de quienes no pudieron completar el formulario de ingreso o que no hayan presentado aún los datos requeridos como foto o certificado de finalización de secundaria, también pueden haber surgido otros inconvenientes al momento de completar el ingreso.

Puntualmente, pueden haber tenido inconvenientes como que aún el estudiante figure como “pendiente”, no poder ingresar al Siu Guaraní o al ser extranjero sin los trámites migratorios finalizados o de validación del título secundario en otro país, y/o no obtener respuestas de los correos electrónicos.

Para todas estas problemáticas existen las siguientes soluciones: si aún figura el trámite como “Pendiente“, los estudiantes tendrán que verificar que los archivos subidos a a ventanilla virtual sean los correctos. Si el alumno detecta algún dato incorrecto, tendrá que eliminar el archivo y volver a subirlo correctamente, pero si al ingresar a la ventanilla virtual aparece el mensaje “intentar nuevamente más tarde” deberá enviar un mail a [email protected] informando la situación, identificándose con nombre y DNI.

Otra de las problemáticas que puede tener el estudiante en el trámite de ingreso a la UNMdP es que esté validado pero no pueda acceder al “Siu Guarani“. Esta situación se debe a que aún no fue asignado un número de legajo por no cumplir con los requisitos, como puede ser el tamaño de foto. Ante esto, el alumno deberá contactarse con el área de su Unidad Académica.