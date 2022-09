Prostitución: a tres días del “traslado”, otro rechazo vecinal y de trabajadoras sexuales

Vecinalistas y representantes de trabajadoras sexuales cuestionaron de manera conjunta el lugar definido por Montenegro para habilitar la actividad.

(Foto: Qué digital)

Con la ratificación por parte de trabajadoras sexuales de que desconocerán la ordenanza y con la reiteración por parte de vecinalistas de su rechazo al “traslado” de la zona en la que el gobierno municipal habilitará a partir del sábado el desarrollo de la prostitución, referentes de sociedades de fomento y de organizaciones como la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual manifestaron este miércoles una vez más sus críticas contra la política impulsada por el intendente Guillermo Montenegro.

Después de que personas que ejercen la prostitución nucleadas en la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual presentaran una nota en la Municipalidad en la que solicitaron al intendente Montenegro que les concediera una reunión, luego de haber adelantado que desconocerán la ordenanza y que mantendrán su actividad en las zonas en las que lo hacen actualmente, este miércoles desde la organización se mostraron junto a referentes vecinalistas de los barrios Don Diego, Las Canteras, Florencio Sánchez y Santa Celina, que ya semanas atrás expusieron su rechazo a la habilitación de la actividad en la avenida 10 de Febrero desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay.

“La problemática es la inseguridad, no hay luz, no hay agua, no hay un lugar si las chicas se descomponen para llevarlas para ser atendidas, tenemos una sala de primeros auxilios que está en el barrio El Martillo en la que nunca hay un médico”, afirmó en conferencia de prensa la titular de la asociación vecinal de fomento Las Canteras, Lidia Berón.

En ese sentido, la dirigente vecinal dijo haber conocido hace algunos días a las integrantes de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual en el marco del conflicto iniciado. “Me parecieron una personas encantadoras, y me molesta muchísimo que el señor intendente nos haya tomado a los vecinos como a gente que no sabemos razonar, que no sabemos hablar o compartir algo. Por eso se hizo esta mesa de trabajo. Si él hubiese convocado a las chicas y a la parte que somos nosotros los afectados hubiésemos llegado a un acuerdo razonable”, expresó.

En ese contexto, cuestionó que el lugar donde quedará habilitado el desarrollo de la prostitución a partir de este sábado presenta “un basural en las calles, barro, animales muertos”. “¿Ahí las quieren llevar? Son personas, por dios”, exclamó la vecinalista.

Por su parte, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, la Red de Personas Viviendo con VIH y el Colectivo Fuega volvieron a exponer su rechazo al espacio definido por el gobierno municipal, lo calificaron como “inhóspito y alejado” e insistieron con que se permita el desarrollo de la actividad en otras zonas que ya propusieron como Luro desde Chile hasta Tierra del Fuego.

Luego de aprobar la Ordenanza 25.090 donde se establece la regulación de la prostitución en Mar del Plata, la cual contempla multas económicas y hasta prisión para quienes la ejerzan en otros puntos de la ciudad, el sector establecido por la ordenanza para el desarrollo de la actividad es el comprendido por la avenida 10 de Febrero desde Cacique Chuyantuya hasta Juan Cutay, a excepción del frente del Cementerio, y en el horario de las 22 a las 06 de la mañana.

La norma entrará en vigencia este sábado luego de que el decreto de reglamentación firmado por el intendente fuera publicado el martes 13 en el Boletín Oficial municipal: en su artículo séptimo, la norma fijó un plazo de diez días desde entonces para considerar “operativo y en funcionamiento” el espacio destinado.