Prostitución: ofrecen asesoramiento legal gratuito ante las denuncias de trabajadoras

Desde la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) presentaron ante la Justicia de Faltas un pedido de anulación de las contravenciones labradas a una persona trans migrante.

(Foto: archivo / Qué digital)

El equipo de profesionales que forma parte de la Asociación Mundo Igualitario (AMI) se ofreció para brindar asesoramiento legal y gratuito luego de presentar ante la Justicia de Faltas de Mar del Plata un escrito que busca anular las actas contravencionales labradas a una persona trans migrante en el marco de la aplicación de la ordenanza que fija una regulación de la prostitución en Mar del Plata y establece multas y sanciones para quienes incumplan la zona delimitada.

“La aplicación de esta ordenanza es inconstitucional. Estigmatiza y criminaliza a las personas”, reiteraron nuevamente desde AMI a dos meses de la entrada en vigencia de la norma que busca regular la prostitución en Mar del Plata. En ese sentido, responsabilizaron al gobierno del intendente Guillermo Montenegro al pedir, nuevamente, la derogación de la normativa. “Montenegro es responsable de lo que está sucediendo”, acusaron.

El pedido, presentado días atrás por el equipo de profesionales del espacio con el acompañamiento y apoyo de Daniela Castro -directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual- ante la Justicia de Faltas de Mar del Plata, busca dejar sin efecto las actas contravencionales labradas a una persona trans migrante en el marco de la normativa que regula la prostitución, según aclararon desde el espacio.

La ordenanza que establece la regulación de la prostitución en Mar del Plata entró en vigencia el 24 de septiembre. En ella se habilita una zona -300 metros sobre la avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay- para el desarrollo de la actividad en tanto que para quienes la incumplan se fijaron como sanciones multas con valores que oscilan, a valores actualizados, entre los $181 mil y $909 mil o arrestos de 5 hasta 30 días.

Mientras la Municipalidad destacó recientemente haber superado las 170 actas de infracción, desde el gobierno provincial continúan reiterando críticas a la gestión local. Incluso, en el marco del Congreso de Políticas contra las Violencias de Género en Mar del Plata y en sintonía con lo expresado en otras oportunidades por Daniela Castro, la ministra Estela Díaz insistió en que la norma representa “un retroceso enorme” en la materia.

Lo cierto es que las denuncias y advertencias por la criminalización y persecución policial a quienes ejercen la prostitución continúan repitiéndose, desde los diferentes espacios políticos, a lo largo del tiempo mientras se dirimen en la Justicia los amparos presentados (del Comité Nacional de Lucha contra la Trata y de La Alameda) que buscan frenar la implementación de la ordenanza.

Sin ir más lejos, este martes el sector de trabajadoras sexuales nucleadas en la Red por el Reconocimiento (RRTS) que desde hace tiempo rechazan la normativa e impulsan nuevas “zonas seguras” de trabajo, convocaron a una conferencia de prensa para denunciar la detención de Juana, una de las referentes de la RRTS, en un contexto de “persecución policial”.

Según relató la trabajadora, fue interceptada por un patrullero de la Policía Bonaerense cuando volvía de su casa en la zona de la Vieja Terminal de Mar del Plata el domingo por la noche y trasladada a una comisaría. Además, denunció que la desnudaron e incluso asfixiaron por negarse a ser identificada.

“Es muy grave lo que está pasando. A mí me hicieron una ahorcadita y soy bastante privilegiada. Yo considero que es por la ordenanza de ahora. Me metieron adentro pero no me encontraron nada ni me pudieron enmarcar en ninguna causa, por lo que me terminaron dando una contravención por disturbios. No te pueden llevar detenida, entonces ¿por qué me llevan? Por presunta venta de estupefacientes, porque pueden violentarte de esta manera antes de saber lo que estaba pasando”, denunció.