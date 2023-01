Prostitución: vuelven a denunciar maltrato, vejaciones y golpes en los operativos

Desde la Asociación por un Mundo Igualitario representan a ocho personas de la comunidad travesti trans que en total suman 14 actas de infracción.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A casi cuatro meses de entrada en vigencia la ordenanza que regula la prostitución en Mar del Plata y limita su desarrollo de 300 metros de la zona sur de la ciudad, desde la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) volvieron a denunciar situaciones de maltrato, “todo tipo de vejaciones” y golpes contra personas de la comunidad travesti trans en medio de los operativos desplegados por el gobierno municipal y la Policía Bonaerense. La entidad representa ante la Justicia de Faltas a ocho personas que en total acumulan 14 actas de infracción en su contra.

En el marco de un ofrecimiento de asesoramiento legal y gratuito que lanzó hace algunas semanas AMI, desde la entidad trazaron un nuevo balance de la implementación de la ordenanza que entró en vigencia el 24 de septiembre en Mar del Plata y, tal como ya han denunciado colectivos de trabajadoras sexuales, volvieron a cuestionar la norma y los operativos de control de su cumplimiento en las calles.

“Noche a noche las fuerzas de seguridad no solo les realizan las actas en el marco de la ordenanza sino que sufren todo tipo de vejaciones, se burlan, las desnudan, las golpean, entre otras situaciones donde se vulneran todos sus derechos constitucionales”, denunciaron desde AMI tras distintas presentaciones realizadas ante los Juzgados de Faltas municipales, ya que es allí donde recaen las actas de infracción labradas en los operativos que lleva adelante la Patrulla Municipal y la Policía.

Desde la entidad explicaron que el estudio jurídico encabezado por una de las referentes del espacio, Claudia Vega, acompaña desde la puesta en marcha de la normativa a ocho personas de la comunidad travesti trans, en particular personas migrantes, que suman 14 actas entre todas en cuatro juzgados de Faltas distintos.

En ese marco, desde AMI insistieron en que la ordenanza “retrocede, estigmatiza y criminaliza especialmente a la identidad de género de estas personas” teniendo en cuenta que a partir de la normativa en los hechos “las fuerzas de seguridad puede parar y requisar por solo el hecho de caminar por la calle”. “Muchas de ellas no tiene regularizada su situación de documentación y no comprenden o no se les explica al momento de realizar el acta por qué se les está realizando”, señalaron desde la entidad.

La ordenanza habilita una zona -300 metros sobre la avenida 10 de Febrero entre Cacique Chuyantuya y Juan Cutay- para el desarrollo de la actividad en tanto que para quienes la incumplan se fijaron como sanciones multas con valores que oscilan, a valores actualizados, entre los $204 mil y $1 millón o arrestos de 5 hasta 30 días.

Vega cuestionó que las acciones denunciadas “son contrarias a la misma ordenanza“ aprobada por el Concejo Deliberante e hizo referencia al artículo 6 en el que se fija pautas para la ejecución de la normativa.

Entre esas pautas aparece utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo “a fin de respetar la identidad de género de las personas involucradas”, mantener un “trato respetuoso con la identidad de género” y para eso “respetar el nombre de pila declarado a la sola manifestación expresa por la persona” y llevarse adelante una “intervención multiagencial” y así “priorizar intervenciones en coordinación con otras áreas del Estado como la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud debiendo, especialmente, incluir programas de asistencia a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad y/o consumos problemáticos”.

En el mismo sentido, desde AMI volvieron a apuntar contra la falta de ejecución de la ordenanza que dispuso desde 2017 la adhesión del Municipio al cupo laboral travesti trans, es decir que establece la obligación de reservar en la planta estatal al menos un 1% del cupo laboral para personas trans y travestis.

“Vemos con mucha preocupación que el gobierno de (Guillermo) Montenegro y la subsecretaria de Derechos Humanos, a cargo de Daniela Zulcovsky, hasta la fecha no haya reglamentado e implementado la ordenanza de cupo laboral travesti trans en el ámbito de la Municipalidad”, cuestionaron.