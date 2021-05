Protesta de trabajadores temporarios de un hotel: no les pagan desde el verano

El reclamo se realizó frente al hotel Foeva, de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas. Denuncian que 23 trabajadores aún no percibieron sus haberes de la temporada.

(Fotos: prensa Utedyc)

Una ruidosa protesta se llevó a cabo este martes a la mañana frente al hotel Foeva, de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y ubicado en la zona de Bolívar al 2400, por parte de trabajadores temporarios que reclaman no haber cobrado, pese al paso de los meses, los sueldos correspondientes a la temporada de verano.

El reclamo estuvo encabezado por el gremio del sector, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), desde donde expusieron que se trata de 23 trabajadoras y trabajadores temporarios que no percibieron el pago de los haberes correspondientes a la temporada pasada .

Asimismo, explicaron que la visibilización del reclamo con bombos, banderas y protesta se realizó tras un recorrido de presentaciones formales en el Ministerio de Trabajo, sin que se regularizara la situación.

“Tenemos 23 compañeros que son trabajadores de temporada que aún no recibieron el cobro de sus sueldos correspondientes a esos tres meses. Llamativamente la patronal dice que no tiene el dinero disponible para poder pagarle a los trabajadores, pero además de no cumplir con el pago, no los están declarando como trabajadores de temporada lo que los priva de su derecho a la obra social cobertura sanitaria”, explicó el secretario gremial de Utedyc, Alejandro Riveros.

En ese sentido, remarcó que “el abandono no es solamente económico sino también sanitario” y sostuvo que durante los meses previos se enviaron cartas documento, notas formales y se transitaron las audiencias en el Ministerio de Trabajo sin soluciones.

“Nos llama poderosamente la atención que sea una entidad gremial, teniendo la posibilidad de dar ellos el ejemplo”, evaluó el dirigente sindical y puntualizó que en el marco de las negociaciones habían realizado una propuesta económica hacia los trabajadores, la cual fue aceptada y se firmó, pero nunca no efectivizaron los pagos. “Es de no creer que incumplen un acuerdo que ellos mismos propusieron”, cuestionó Riveros.

De acuerdo a lo informado por Utedyc, para este miércoles está prevista una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. “Nosotros le solicitamos a los dirigentes de Foeva que reflexionen y le abonen a los trabajadores lo que les corresponde”, concluyó el dirigente.