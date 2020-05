“Prueba piloto”: cómo es el protocolo para los comercios minoristas en Mar del Plata

Desde la UCIP destacaron que la medida alcanza al 80% de los comercios “a la calle” de la ciudad y difundieron el protocolo sanitario que deberá cumplirse.

(Foto: Qué digital)

Tras el anuncio del intendente Guillermo Montenegro respecto a la “prueba piloto” que se realizará durante este sábado y domingo con la apertura de todos los comercios minoristas y peluquerías en Mar del Plata, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) difundieron el protocolo sanitario que deberá cumplir cada uno de los locales del sector, con obligaciones y recomendaciones a implementar para la atención al público.

El anuncio del intendente se realizó este jueves, dos días después de que la UCIP elevara un protocolo para su evaluación y posterior envío a los gobierno provincial y nacional para su convalidación. Si bien ese aval todavía no llegó, sí se le permitió al Municipio llevar adelante durante este sábado y domingo en el horario de 9 a 17 una “prueba piloto” con la reapertura de todos los comercios minoristas de Mar del Plata dedicados a la venta de bienes, que no incluye a shoppings, galerías, ferias comunitarias y locales gastronómicos (estos últimos tienen permiso vigente para realizar la modalidad de comida para llevar).

En ese sentido, desde la UCIP remarcaron que la “prueba piloto” de este sábado y domingo alcanzará al 80% de los comercios “a la calle” de Mar del Plata y destacaron que las autoridades hayan “permitido avanzar con celeridad para dar respuesta a las urgentes necesidades del comercio”.

En este marco, desde la entidad difundieron el protocolo que fue aprobado y se deberá aplicar por cada uno de los comercios, con medidas obligatorias y otras recomendadas. Además del protocolo que detalla cada una de las medidas y recomendaciones, la UCIP difundió para los comerciantes un afiche con algunas de las medidas principales que se deberá exhibir en cada uno de los locales.

En detalle, las principales medidas de ese “protocolo de prevención y protección para los comercios a la calle de venta minorista de bienes” son:

1) Los clientes deberán ingresar a los locales utilizando tapaboca o barbijo obligatorio. 2) Dentro del establecimiento se autoriza la permanencia de hasta un 50% de la capacidad total habilitada, sujeto a que se cumpla la distancia mínima de 1,5 metros entre personas. 3) De no haber espacio dentro del local, desde la puerta de acceso se deberá formar una fila lineal no serpenteante respetando la distancia mínima de 1,5 metros entre personas. 4) Realizar higiene de manos frecuentemente con agua y jabón durante 40 segundos que incluya palmas, dorso de manos y muñecas. 5) Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. 6) Ventilar los ambientes para permitir el recambio de aire. 7) Limpiar las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. 8) Se colocarán 2 trapos de piso con lavandina diluida en agua. El primero será colocado del lado de afuera de la puerta de acceso y quien ingrese deberá realizar la limpieza del calzado en el mismo. El segundo estará dentro del local para realizar nuevamente la limpieza del calzado y se proveerá alcohol en gel para aplicar en las manos como mínimo durante 20 segundos. También se las rociará con solución desinfectante para brindarles una mínima desinfección. 9) Los trapos de piso con lavandina se lavarán en promedio cada 8 a 10 clientes de tránsito continuo o cada 2 horas. 10) Está prohibido la utilización de probadores. Las prendas devueltas deberán ser desinfectadas mediante el uso de vapor caliente, ozono o luz ultravioleta, previo a ser nuevamente exhibidas. En caso de no ser desinfectadas por los métodos anteriores, las prendas deben ser retiradas de la venta y permanecer 48 horas antes de ser expuestas de nuevo al público. 11) Comprobar la ausencia de sintomatología en los clientes (no tos, no problemas respiratorios, no fiebre). En lo posible, controlar la temperatura previo a la entrada en el local comercial que deber ser menor a 37,50 12) Se recomienda la instalación de una barrera física real (vidrio, acrílico) entre el personal de atención y el cliente (de no contar con esto, respetar la distancia mínima de 1,5 metros entre personas). Esto se puede reemplazar por una máscara de protección facial. 13) Se deben limpiar las manos con gel desinfectante cada vez que se intercambie algún objeto con los clientes (bolsos, carritos, canastos, tarjetas de crédito/débito).

En el protocolo aprobado por las autoridades sanitarias tiene una serie de recomendaciones para los trabajadores de cada uno de los comercios entre las que aparecen que ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, resfrío), no se debe concurrir a los lugares de trabajo y contactarse con el sistema de salud. Pero además recomienda “caminar o utilizar bicicleta, para permitir más espacio a quienes no tienen otra alternativa de traslado, desplazarse en vehículo particular y mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo; y en caso de utilizar transporte público, usar elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón (tapaboca), evitar conversaciones y mantenerse alejado del resto de los pasajeros”.

También puntualiza la realización de un “cambio de la ropa de uso habitual a la de trabajo, para lo cual se les proporcionará un espacio físico”. Y para los comercios recomienda “disponer, en lo posible, un sistema de turnos rotativos del personal de trabajo, de modo de reducir la congestión y circulación de personas”.

En torno al contacto con proveedores, el protocolo oficial y que fue difundido por la UCIP indica “definir los sectores donde se recibirán a proveedores y clientes, con el objeto de minimizar el contacto con el personal de la empresa y de ser posible planificar días y horarios para evitar superposición”.

También contempla”implementar alguna modalidad donde no haya contacto directo entre quien entrega y quien recibe la mercadería (carros, cajones, puertas, rejas, cintas), de modo que se focalice todo el posible riesgo en un lugar/sector, que se deberá desinfectar asiduamente”. Y además señala que “para el ingreso de mercadería a los depósitos se deberá previamente desinfectar con los productos recomendados a tal fin”.