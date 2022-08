Puerto: en conjunto, gremios reclaman a los empresarios actualizar las paritarias

(Foto: archivo / Qué digital)

Con paritarias que quedaron atrasadas por el proceso inflacionario sin control, gremios marítimos y portuarios se unieron en Mar del Plata para reclamar, en conjunto, a las cámaras empresariales una actualización de las negociaciones y hacer foco en la “parte dolarizada” de los salarios en relación a las sumas que van atadas al nivel de producción.

El reclamo fue expuesto públicamente tras una reunión llevada adelante en conjunto por diversos gremios de los distintos sectores de la pesca y del puerto como el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales (Siconara), el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), al Asociación de Capitales, Pilotos y Patrones de Pesca, el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), y el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP).

De esta manera, los representantes sindicales dijeron estar “unidos” para “reclamar a las empresas las subas salariales correspondientes en el marco de la inflación que afecta al país” teniendo en cuenta el impacto en el poder adquisitivo que prácticamente pulverizó las negociaciones cerradas hace unos pocos meses en cada uno de los sectores.

Los gremios hicieron hincapié en que uno de los principales reclamos a llevar a las negociaciones se centrará en la “discutir la parte dolarizada” que impacta en los salarios de los trabajadores.

“Nuestros salarios se componen de la producción que va atado al valor del dólar y la otra parte son los básicos que están atados al peso. Hoy el dólar no tiene un valor real y a la hora de discutir no se discute esa parte porque está dolarizada. Lo cierto es que es un dólar pesificado, que no se mueve y por ende nuestros salarios no tienen ese impacto”, sostuvo el titular del Simape, Pablo Trueba.