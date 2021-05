Puerto: la Asociación de Capitanes levantó el paro tras una reunión con Vizzotti

El sector decidió dejar sin efecto la medida que tenía vigencia hasta la tarde del sábado.

(Foto: archivo / Qué digital)

En las últimas horas, la ministra de Salud Carla Vizzotti recibió a representantes del sector portuario en el marco de su reclamo por provisión de vacunas contra el coronavirus para los trabajadores embarcados y, ante las explicaciones de la funcionaria y el compromiso de las autoridades a garantizar el efectivo cumplimiento de los protocolos, decidieron dejar sin efecto el paro que este sábado un sector seguía sosteniendo en la flota pesquera. Otros sectores como el Sindicato de Conductores Navales, en cambio, mantienen la medida de fuerza.

Este jueves la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca había anunciado que continuaría por otras 48 horas el paro de actividades que una decena de gremios marítimos inició el martes y el miércoles por las condiciones sanitarias de su labor que incluso ya lamentó muertes de trabajadores.

En el marco de ese reclamo, desde la Asociación informaron que en las últimas horas sus referentes fueron recibidos por la propia Vizzotti “por orden del presidente” y, en la reunión, les reiteró que el país no cuenta con la cantidad suficiente de vacunas para ampliar la población objetivo a los trabajadores de la pesca.

“La ministra nos ha manifestado que en un plazo de 40 días podrá modificarse dicha situación, atento a la estimación de la cantidad de vacunas con que se contará para poder proceder a la vacunación requerida por lo trabajadores de la pesca como personal estratégico“, aclararon desde la Asociación.

En paralelo, también mantuvieron reuniones con el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, con quien acordaron “proceder en forma conjunta con las distintas cámaras empresariales a realizar las revisiones necesarias a las medidas de seguridad sanitarias hoy vigentes”.

Este último punto, en relación a las diferencias y deficiencias en el cumplimiento de los protocolos en los distintos puertos del país, donde en muchos casos los tripulantes deben esperar días antes de ser desembarcados para cumplir con los aislamientos correspondientes.

Frente a esto, desde la Asociación decidieron suspender la medida de fuerza que tenía vigencia al menos hasta las 18 para dar paso al “diálogo” con las cámaras del sector y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, sobre todo haciendo foco en la agilización de los protocolos.

No obstante, desde el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) aclararon que no levantarán la medida hasta no tener por escrito los compromisos asumidos por las autoridades para garantizar su responsabilidad en la asistencia y aislamiento de los casos sospechosos o positivos a bordo.

Cabe recordar que el resto de los gremios marítimos como el Sindicato de Obreros Marítimo Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Conductores Navales, entre otros, si bien habían levantado la medida de fuerza el pasado jueves, sí habían anunciado que la misma sería replicada a partir del próximo miércoles en caso de no obtener respuestas.