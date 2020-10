Puerto: por los contagios de coronavirus, el SOMU inició un paro nacional

Además, le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández. En Mar del Plata se adhieren en solidaridad con los trabajadores de otros puertos sin protocolos acordes.

(Foto: archivo / Qué digital)

Un nuevo conflicto en los principales puertos del país se inició esta semana, nuevamente vinculado a la actividad y la pandemia de coronavirus. Esta vez, frente a la proliferación de casos positivos entre los trabajadores de la pesca y no aplicación de protocolos acordes sobre todo en el sur, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) decretó un paro de actividades nacional hasta tanto no se tomen medidas específicas para el sector, para lo cual enviaron una carta al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y al presidente Alberto Fernández. En Mar del Plata se adhieren en solidaridad con otros puertos, ya que a nivel local el protocolo implementado no presenta mayores cuestionamientos.

Luego de lo que fue la puja inicial entre los sindicatos obreros, las empresas y las autoridades sanitarias por la habilitación de la actividad en medio de la cuarentena, lo cual originó protestas que paralizaron la actividad, este jueves se inicia un nuevo conflicto que también tiene su réplica en la ciudad, aunque en solidaridad con el resto de las seccionales.

Según advirtieron desde el SOMU, la situación sanitaria actual, que tiene semana a semana nuevos récords diarios de contagios tanto a nivel local como nacional, está afectando directamente al sector pesquero “con incontables casos positivos y casos sospechosos de covid-19 a bordo de las embarcaciones”.

Es por eso que decidieron enviar una misiva al ministro y al presidente, a través de la cual le solicitan que se intervenga con acciones concretas en lo que hace al ingreso de los buques a los distintos puertos y los protocolos de acción posteriores, sobre todo en la atención médica de los tripulantes.

Puntualmente, en la carta enviada a Moroni, lamentaron no haber recibido respuestas hasta el momento en torno a notas presentadas a la cartera ante una situación que “por su gravedad requiere de acciones inmediatas no solo para evitar la propagación del virus sino también para el debido tratamiento de los afectados”, ejemplificando con los casos en los que los trabajadores son obligados a hacer la cuarentena mientras los barcos se encuentran en rada, tal como sucedía en Mar del Plata en los primeros días de la cuarentena.

Además, en el escrito advirtieron por las dificultades que atraviesan muchos de los trabajadores al no ser embarcados en las mareas por parte de las empresas “como debieran conforme al convenio colectivo de trabajo de la actividad, a pesar de que en algunos casos los mantuvieron por más de 20 días aislados en hoteles”. Para esos casos, además, exigen que se les pague una marea promedio.

“Es por todo esto que hasta encontrar una solución a este problema esta organización decreta un cese de actividades en la actividad pesquera a fin de resguardar la integridad de nuestros representados”, declararon en un comunicado.