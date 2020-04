(Fotos: Qué digital)

Con largas filas, algunas de las cuales comenzaron a formarse durante la madrugada y que en algunos casos se extendieron por más de cuatro cuadras, este viernes reabrieron los bancos en Mar del Plata -al igual que en todo el país- exclusivamente para el pago a jubilados y a beneficiarios de asignaciones o seguro de desempleo.

A partir de la gran acumulación de personas en todo el país, finalmente desde el Banco Central resolvieron abrir las sucursales de los bancos también sábado y domingo.

Al igual que sucedió en varios puntos del país y pese a las recomendaciones oficiales en medio de la cuarentena por el coronavirus, este viernes las puertas de los bancos de Mar del Plata amanecieron con largas filas y acumulación de personas a la espera de poder ser atenidas en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que sigue vigente hasta el domingo 12 de abril inclusive.

La reapertura de las sucursales se concretó este viernes tras la orden del Banco Central: no se trata de una apertura plena ya que no se atiende ningún otro servicio que no sea el pago de haberes jubilatorios o programas de seguridad social, que no puedan haber sido cobrados a través de los cajeros automáticos.