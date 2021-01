Reabrió el Casino Central a la espera de que se destrabe el conflicto

El gremio Sitaclah inició una protesta y acampe el miércoles en reclamo por la apertura de una oficina gremial y podría levantarse en las próximas horas.

(Foto: archivo / Qué digital)

La protesta y acampe que este miércoles iniciaron integrantes del Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah) frente al Casino Central de Mar del Plata en reclamo por un espacio físico para llevar adelante su actividad gremial se mantenía durante este viernes a la mañana, aunque se espera que a partir de algunos avances en las negociaciones el conflicto pueda destrabarse en las próximas horas. En este marco, este viernes minutos antes del mediodía la sala volvió a abrir sus puertas.

El Sitaclah, que según explicaron sus referentes fue inscripto como gremio en noviembre de 2019 y agrupa a unos 200 trabajadores de casinos, inició la medida el miércoles y permanecía hacia el mediodía de este viernes en la puerta del Casino Central de Mar del Plata a la espera de respuestas: reclaman que desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos se les habilite una oficina gremial en el Casino.

El dirigente Cristian Echeverría afirmó en el inicio de la protesta que la oficina empezó a construirse el 5 de enero pero frenaron las obras dos días después y “desde ese momento no han respondido más los reclamos”, según planteó. “Desde marzo cuando asumieron las autoridades de la Lotería empezamos a tener un diálogo fluido con ellos y quedaron que para el 10 de enero íbamos a tener solucionado toda esta serie de reclamos”, agregó.

En este marco, desde el miércoles representantes del espacio -que forman parte de una vertiente disidente a la conducción de la CTA Autónoma- mantienen la protesta en la puerta del Casino Central, aunque repararon en que a partir de negociaciones ante el Ministerio de Trabajo durante esta jornada podría destrabarse el conflicto y dar por finalizada la protesta.

Por su parte, autoridades provinciales confirmaron que la sala ya reabrió al público este viernes antes del mediodía en la continuidad de la temporada de verano y con los protocolos correspondientes por la pandemia del coronavirus.

Cuando se inició la protesta desde los históricos sindicatos del sector como la Asociación de Empleados de Casinos (AENC) y la asociación gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) emitieron comunicados para desligarse de la protesta: “Responde a un minúsculo sector que se denomina Sitaclah, que tiene simple inscripción gremial y no puede ejercer los derechos colectivos de los trabajadores al no tener personería gremial y que con prácticas extorsivas pretende arrogarse representación que no tiene”, dispararon y aseguraron que ellos nuclean al 97% de los trabajadores del sector.