Reclaman justicia por la muerte de Lourdes Juárez: “Le pido al fiscal que sea justo”

La familia de la joven de 19 años que murió hace un mes en el HIGA reclama que se investigue como un caso de abandono de persona.

(Fotos: Qué digital)

La familia de Lourdes Juárez, la joven de 19 años que murió el 21 de enero luego de permanecer dos meses internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras un siniestro vial, trasladó este lunes su reclamo a Tribunales ya que buscan que se investigue como un caso de abandono de persona al plantear que, pese a que la joven se encontraba en buen estado y en plena recuperación tras haber estado grave, de un día para el otro murió y la respuesta que encontraron fue que se debió a una complicación en la traqueotomía: “Si es así, ¿donde estaban para atenderla, no había nadie para asistirla?”.

El reclamo de la familia de la joven empezó el mismo día de su muerte cuando se iniciaron las quejas por falta de respuestas y denuncias de irregularidades por parte del hospital. Lourdes se encontraba hospitalizada desde noviembre, cuando protagonizó –junto a su novio, quien también falleció- un siniestro vial en Colón y Jara.

“Hasta ahora lo único que me dijeron es que ella murió porque se le complicó la tráquea y me entregaron el certificado que dice que murió por asfixia seguida por un parocardiorespiratorio, pero ella tenía un golpe en la cara que yo vi, tengo el video; la vi durante el momento en que estaba mejorando, estaba muy bien y de repente murió, entonces no entiendo”, lamentó su mamá Patricia este lunes en la puerta de Tribunales, donde acudieron los familiares para intentar ser recibidos por el titular de la Fiscalía de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi.

La mujer contó que habló con el fiscal ni bien se produjo la muerte de su hija. “Le fui a decir que sea justo, mi hija tenía 19 años, luchó por vivir, mi hija estaba más muerta que viva después del accidente, despertó el 22 de diciembre y desde ese día estaba bien. Ni los médicos podían creer lo bien que estaba, hablaba, escribía”, afirmó y pidió que se investigue el caso bajo la figura de “abandono de persona”.

En ese sentido, planteó dudas respecto al contexto de la muerte de su hija. “Supongamos que es verdad que se le tapó la traquea, si es así ¿dónde estaban los doctores para atenderla? ¿En el momento en que se le tapó no había un enfermero para asistirla?“, cuestionó y afirmó que tras el fallecimientos “los médicos no dijeron nada”. “Antes me llamaban y me decían que mi hija estaba bien”, señaló.

Por otro lado, la mujer señaló que algunos días después de la muerte de Lourdes logró reunirse con la directora del HIGA, Verónica Martín: “Me dijo que yo la quería culpar de la muerte y le dije que de algo sí tenía la culpa y es que en los dos meses estuve viviendo en el hospital no la vi nunca recorrer los pisos para ver cómo se trabaja”.