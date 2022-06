Reclamo en los hospitales de Mar del Plata por contrataciones precarias y deudas

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado exigen respuestas y soluciones al Ministerio de Salud bonaerense.

(Fotos: Qué digital)

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de los dos hospitales bonaerenses de Mar del Plata, el Interzonal y el Materno Infantil, encabezó este miércoles un reclamo contra el Ministerio de Salud de la Provincia a partir de deudas salariales: se trata de personal que fue contratado en enero mediante el régimen precario de “becas” y al que, de los seis meses trabajados, sólo le pagaron dos. Exigen la regularización de los pagos y el inicio de los pases a planta permanente.

La contratación de 80 trabajadores y trabajadoras de la salud para los hospitales Materno Infantil e Interzonal se produjo en enero para afrontar la temporada de verano y en medio de un reclamo por un faltante de casi 200 puestos laborales que había expresado previamente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Esos trabajadores contratados en enero mediante “becas” -mecanismo del que desde ATE se encargaron de remarcar la “precarización” que representan- son los que ahora están en conflicto: es que tras demoras en los pagos un compromiso tomado por las autoridades era que este mes se abonarían los seis meses adeudados, pero sólo se efectivizó un pago por dos.

“Quedaron cuatro meses adeudados con compañeras y compañeros que cumplieron, que vinieron a trabajar todos los días”, cuestionó el secretario general de ATE Mar del Plata, Ezequiel Navarro, y planteó que no se trata de “errores” surgidos desde la gestión de los hospitales sino el propio Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak.

“Se envió la documentación en tiempo y forma, y el error está en el Ministerio que plantea que ha sido un error que ya se va a subsanar”, expuso el dirigente y manifestó que el reclamo pasa porque “ya pasaron seis meses y las compañeras y compañeros no pueden esperar más”.

De esta manera, desde ATE expusieron dos reclamos “inmediatos”: que se resuelvan las deudas con la implementación de un “pago extraordinario” de los cuatro meses y que en paralelo se inicie el proceso de pases a planta permanente de las y los trabajadores para abandonar el esquema precario de contratación en el que se encuentran.

Navarro también remarcó el impacto inflacionario en las deudas mantenidas: “Estamos hablando de salarios que no llegan a los 60 mil pesos y que no significan lo mismo en febrero que en estos tiempos, por eso pedimos que se resuelva rápidamente, esta situación no se puede dilatar más”.

Por otro lado, el dirigente valoró que se haya avanzado durante enero con la incorporación de 80 trabajadores y trabajadoras para los hospitales, aunque también reparó en que todavía sigue haciendo falta más personal. Para ello, planteó, una propuesta del gremio a las autoridades sanitarias fue que se pudiera tener en cuenta a personal que se desempeñó hasta hace semanas o algunos meses en los vacunatorios contra el coronavirus y que se fue quedando sin esos trabajos ante el cierre de diversas postas.