Reclamos por mejoras salariales y paro en la planta de Pepsico

Las y los trabajadores rechazan un reciente acuerdo de aumento salarial del 6% firmado por la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación.

Las y los trabajadores de la planta de la empresa Pepsico en Mar del Plata iniciaron en las últimas horas un paro en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a un reciente acuerdo salarial sellado entre la cámara empresaria del sector y la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA).

La medida de fuerza en la fábrica de Pepsico ubicada en el Parque Industrial de Mar del Plata fue iniciada este martes desde las 14 y se mantiene durante este miércoles a partir del descontento generado con la dirigencia sindical ante un reciente acuerdo salarial que consideran sumamente escaso.

De acuerdo a lo informado por la comisión interna, las y los trabajadores se oponen al acuerdo ya que “no satisface la necesidad“. “Sabemos que el país está atravesando una crisis sanitaria y socioeconómica. Sin embargo, las grandes empresas de la rama alimentación no han dejado de producir durante este período de manera estable”, apuntaron.

Según lo difundido desde la federación, el acuerdo salarial paritario para el sector contempla en julio el pago de una suma extraordinaria por única vez de $6 mil de carácter no remunerativo, en agosto sólo un 6% de aumento sobre la base del convenio a abril 2020 (no remunerativo) y en septiembre un 0,5% más que pasa a abonarse de forma remunerativa con el 6% del mes anterior. Asimismo, acordaron que retomar las negociaciones en septiembre.

Desde el Espacio Sindical de Base, al difundir el reclamo y la medida de fuerza, sostuvieron: “La conducción gremial participó abiertamente de esta estafa. No promovió asambleas más que para cuestiones informativas, defiende el acuerdo hablando de ‘situación excepcional’. Las y los laburantes sin embargo no se comieron el verso y pasaron por encima de la burocracia y están en paro total. No se acepta el aumento miserable”.

Por su parte, la comisión interna de la fábrica explicó que sus reclamos se centran en obtener un aumento salarial del 40% al tener en cuenta el poder adquisitivo perdido debido a la inflación de 2019 y 2020; un ajuste del 11% de revisión paritaria más sumas de 2020 adeudadas en torno al premio de productividad; y el bono correspondiente por ser una actividad esencial. “La compañía lo reconoció en las tres primeras semanas de la pandemia y luego de manera arbitraria lo dejó de pagar”, explicaron sobre el último punto.

A esos tres pedidos suman que se retomen mejoras en los premios por presentismo, puntualidad y bimestral.

Desde el Espacio Sindical de Base plantearon que “la cuarentena es usada como excusa por el empresariado para ajustar las condiciones de trabajo y los bolsillos de las y los laburantes sobre todo si se tiene en cuenta que la industria alimentaria nunca paró”.