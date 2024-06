Recorte en medicación oncológica: entre padecimiento, abandono y desesperación

Con esas palabras se expresaron familiares de un paciente afectado por el recorte impulsado por el gobierno de Milei: “Ya no sabemos dónde recurrir”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Guadalupe se sienta en el Concejo Deliberante y dice que ya no sabe a dónde más recurrir, que no entiende qué es lo que va a pasar con todos los pacientes que, al igual que su marido, se encuentran en tratamiento oncológico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Es que expone que los medicamentos que recibían por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) dejaron de entregarse desde enero, como parte del brutal ajuste del gobierno de Javier Milei, y nadie les da respuestas.

La comisión de Salud del Concejo fue la que recibió este miércoles a dos familiares de un hombre que, al no contar con obra social, se encuentra en tratamiento oncológico en el HIGA y al que desde enero se le cortó la provisión de medicamentos muy costosos que hasta el momento se canalizaban a través de un programa del gobierno nacional.

Su caso no es el único sino que datos difundidos tiempo atrás por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indican que son alrededor de 50 los pacientes en esa misma situación en la ciudad.

“La mayoría de los pacientes siguen sin recibir la medicación, se han cortado tratamientos, hay pacientes fallecidos, hay pacientes que estaban en tratamiento y que al cortarles la medicación se les ha propagado a otras partes del cuerpo”, relata la mujer ante las y los concejales que integran la comisión y expresa que le gustaría saber “qué es lo que se hace” y “qué es lo que se está haciendo” para poder revertir un recorte tan cruel.

“Hemos presentado un montón de papeles a Nación y a Provincia sin tener respuestas, la única respuesta es que Nación no se va a hacer más cargo de los tratamientos y que Provincia no puede comprar la medicación que está millones de pesos”, expone y así vuelve a preguntarse “qué es lo que va a pasar con los pacientes y qué se puede hacer” y lamenta no saber a dónde más recurrir en busca de ayuda.

El hermano de la mujer y cuñado del paciente se encargó de remarcar que la situación está lejos de ser un caso aislado. “Basta entrar al Regional o al Materno (Infantil) para darse cuenta lo que esa gente está padeciendo, el abandono y la desesperación de que de un momento a otro venían manejando la situación y se les corta. Y se encuentran con mil preguntas para responder”, plantea.

También intenta encontrar palabras para expresar la gravedad de la situación que atraviesan los pacientes y sus familiares: “Es como estar condenado sabiendo que tenías una posibilidad o de curarte o de alargar tu calidad de vida”.

“Lo que más siento es indignación. Porque no estamos hablando del precio de las cosas, de un café o de las compras, estamos hablando de salud“, reafirma y completa: “Estamos hablando de personas que necesitan de otras personas, que otras personas se solidaricen con la situación que están viviendo, que es desesperante“.

El programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales es un área que con la gestión de Javier Milei pasó del ex Ministerio de Desarrollo Social a la órbita del Ministerio de Salud y que otorga “subsidios para ayudas directas” para la adquisición de medicamentos o insumos médicos y “subsidios para ayudas de alto costo” destinados a la adquisición de medicamentos o insumos médicos que superen el 50% del salario mínimo.

Cuando meses atrás empezó a exponerse la crueldad que representaba cortar esos subsidios, el gobierno en un comunicado de prensa intentó negar la situación y afirmó que “ambos ministerios vienen trabajando en la coordinación para atender caso por caso los pedidos de medicamentos que se encuentran en trámite y asegurar su entrega”.

La gestión de las líneas de asistencia se realizaba de manera presencial en los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -como el que funcionaba en Mar del Plata en el ex Instituto Unzué, cerrado por Milei– o bien de manera telefónica.

Así, desde el cambio de gestión, los atrasos y la dificultad para acceder a los mismos afectó directamente a pacientes oncológicos de todo el país, mientras el gobierno celebró el “ahorro de 140 mil millones de pesos” en el área de Salud y el vocero Manuel Adorni calificó en una oportunidad al funcionamiento del área como “perverso”.