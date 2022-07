Recuperadores de CURA, en conflicto con el Emsur: “Hoy la bolsa verde desapareció”

Desde la cooperativa cuestionaron la exposición del titular del Emsur en el Concejo. “No quieren invertir más de lo que invierten”, acusaron.

(Foto: archivo / Qué digital)

El reciente paso del presidente del Ente de Servicios Urbanos (Emsur), Sebastián D’Andrea, por el Concejo Deliberante para abordar el nuevo pliego de licitación para la operatoria del predio de disposición final de la basura tensó aún más la relación del gobierno municipal con la cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos (CURA), que se encarga desde 2012 del reciclado de residuos en una planta ubicada en la zona del basural.

Tras extensos reclamos por la falta de condiciones para desarrollar su tarea, el funcionario insistió en la necesidad de que la entidad amplíe el número de trabajadores, a lo cual desde la cooperativa respondieron que dadas las condiciones en las que se desempeñan -con basura que no es la adecuada por la escasa separación en origen y permanente rotura de la maquinaria- hoy eso no es posible. “No quieren invertir más de lo que invierten, dicen que es un gasto innecesario. Cuando ellos nos den garantía de que los recursos estén, no tenemos ningún problema en sumar gente”, afirmaron.

El paso de D’Andrea por el Concejo Deliberante de este jueves se produjo en el inicio del tratamiento del nuevo pliego para licitar la operatoria del predio de disposición final de residuos, aunque en el debate y las consultas se incorporaron otros temas vinculados como la actualidad de la cooperativa de recicladores, uno de los sectores que se encarga de la recuperación de residuos y que presenta una realidad adversa hace años que la coloca en conflicto permanente con el Emsur.

Allí, tras reclamos expuestos hace algunas semanas desde la cooperativa por la falta de arreglo de una cinta transportadora de residuos y la entrega insuficiente de indumentaria de trabajo, el funcionario cuestionó a los trabajadores por “no recuperar todo el material que deberían” y al plantear que el objetivo debe ser que allí se desempeñen unas 150 personas y no 30 como en la actualidad. También defendió la cantidad de basura aportada para la recuperación: “Los camiones que reciben son los que tienen que recibir, y durante dos días se refuerzan más de lo que dice el convenio”.

La mirada de la cooperativa sobre su realidad es diametralmente opuesta a la expuesta por el funcionario. “Ellos dicen que siempre somos los mismos y nosotros le dejamos en claro que mientras den garantías de las maquinarias, de los camiones, de los repuestos, nosotros no tenemos ningún problema en incorporar gente, es más en plena pandemia incorporamos a dos compañeros del basural y ellos lo saben”, afirmó sobre uno de los cuestionamientos deslizados el presidente de la cooperativa, Jorge Albornoz, en diálogo con Qué digital.

Por otro lado, hizo referencia a la cantidad de camiones diarios con basura que recibe la cooperativa para reciclar, y remarcó que si bien son 14 diarios no se trata exactamente de refuerzos: “En realidad son ocho camiones de la noche y cuatro del día para compensar, nada más, no es un refuerzo. A la noche hacemos volcar de los 14 que nos corresponde 8 y en el día que son bolsas verdes lo reforzamos con cuatro a cinco más”.

El trabajador cuestionó la postura del funcionario, pese a una reunión mantenida la semana pasada. “El discurso de él lo escuchamos hace rato con respecto que la planta tiene un gran potencial, pero la verdad es que no quieren invertir más de lo que invierten, dicen que es un gasto innecesario para 30 personas. Esto es un proyecto de la Municipalidad. Y nos dicen que no pueden gastar tanta plata para 30 personas. Nosotros ya les dijimos: cuando ellos nos den garantía de que los recursos estén no tenemos ningún problema en sumar gente”.

La postura del gobierno quedó en evidencia con una intervención del concejal radical Daniel Núñez (UCR) en la comisión que afirmó que la cooperativa CURA “le sale bastante cara al Municipio”.

Por otro lado, el presidente de la cooperativa cargó contra la acusación de que la cooperativa no separa todo el material como debería. “Es verdad que se nos pasan algunos materiales, pero si ustedes ven la basura que nuestros compañeros están reciclando… hoy la bolsa verde en Mar del Plata desapareció. Nosotros prácticamente pasamos a separar todo lo que es residuos común de la calle”, afirmó.

Y graficó: “Si hubiera una separación en origen como debiera, invito a que hagamos una prueba a ver si se va a pasar algo. Pero hoy en día con cómo está la basura, con los residuos que nosotros manejamos obviamente que se van a pasar algunos materiales. Hablamos de residuos, hasta con excremento de perro y humano”.

La planta de reciclado fue puesta en marcha en 2012 por el gobierno municipal como parte de un programa integral del tratamiento de residuos. Desde entonces, el lugar es operado por la cooperativa CURA y fue proyectada para que allí pudieran trabajar unas 120 personas, aunque por la falta de inversión necesaria sólo se desempeña desde hace un tiempo a un 30%. “Esto es un proyecto del Municipio y ellos tienen que invertir ahí”, concluyeron desde la cooperativa.