Reducen horarios de dos centros de testeo en Mar del Plata: el listado actualizado

Los que funcionan en la Plaza Colón y en la Región Sanitaria VIII atenderán ahora hasta las 15 y habrá cambios los días de lluvia. El cronograma completo.

Mientras la tercera ola del coronavirus mantiene el reporte de elevados contagios diarios en Mar del Plata, la Región Sanitaria VIII, dependiente del Ministerio de Salud bonaerense, anunció este miércoles una serie de cambios en los horarios de funcionamiento de dos puntos de testeo que funcionan en la ciudad.

Concretamente, el cambio de horario se centra en una reducción en los puntos instalados en la Plaza Colón y en la sede de la Región Sanitaria VIII, de avenida Independencia y 20 de Septiembre, que a partir de ahora pasarán a trabajar todos los días, de lunes a domingos, de 9 a 15 y ya no hasta las 18 como lo hacían hasta ahora los días de semana.

A su vez, se definió que en esos dos puntos habrá algunos cambios los días de lluvia: el de Plaza Colón no atenderá y el de la sede de Región Sanitaria VIII ampliará su horario hasta las 18.

Por su parte, en las últimas horas desde el Ministerio de Salud bonaerense, tras la saturación presentada hace algunas semanas, recordaron cuáles son los nuevos criterios para tener en cuenta a la hora de acudir a testearse, situación que alcanza a quienes tienen síntomas y no son contacto estrecho y a quienes presentan síntomas y son mayores de 60 años o tienen alguna enfermedad de riesgo. Por su parte, no está recomendado acudir a testearse al ser contacto estrecho y tener síntimas ya que se confirma mediante nexo epidemiológico llamando al 148, ser contacto estrecho y no presentar síntomas o si ya se trata de un caso confirmado.

A continuación, un repaso por todos los centros de testeo gratuitos que están en funcionamiento en Mar del Plata, con sus días y horarios de atención actualizados:

PROVINCIALES

Sede Región Sanitaria VIII (Independencia y 20 de Septiembre), de lunes a lunes de 9 a 15. Días de lluvia: de 9 a 18

(Independencia y 20 de Septiembre), de lunes a lunes de 9 a 15. Días de lluvia: de 9 a 18 Plaza Colón (Colón y Arenales), de lunes a lunes de 9 a 15. Días de lluvia: sin actividad

(Colón y Arenales), de lunes a lunes de 9 a 15. Días de lluvia: sin actividad Faro de la Memoria (Avenida De Los Trabajadores 5770), de lunes a sábados de 9 a 15 y con pruebas por PCR.

(Avenida De Los Trabajadores 5770), de lunes a sábados de 9 a 15 y con pruebas por PCR. Centro Modular en el predio del Hospital Interzonal (Rodríguez Peña 6802), de lunes a domingos de 8 a 20

en el predio del Hospital Interzonal (Rodríguez Peña 6802), de lunes a domingos de 8 a 20 Hospital Materno Infantil (Castelli 2450), lunes a sábados de 18 a 6 y domingos y feriados de 12 a 00.

(Castelli 2450), lunes a sábados de 18 a 6 y domingos y feriados de 12 a 00. Carrefour (Constitución 7598), de lunes a viernes de 9 a 17 y fines de semana de 9 a 15, solo desde autos.

MUNICIPALES FIJOS

Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias ( CEMA ) (Pehuajó 250), de lunes a lunes de 8 a 17.

) (Pehuajó 250), de lunes a lunes de 8 a 17. CAPS de Batán (calle 145 y 132), de lunes a sábados de 9 a 15.

(calle 145 y 132), de lunes a sábados de 9 a 15. CAPS de Ameghino, (Luro 10.052), de lunes a lunes de 8 a 17.

MUNICIPALES ITINERANTES